Roma Jewelry Week 2025: il gioiello contemporaneo tra tradizione e innovazione

Un successo internazionale per l’edizione 2024

La Roma Jewelry Week (RJW) 2024 si è conclusa con risultati straordinari: circa 170 partecipanti da tutto il mondo hanno esplorato il tema “Infinito Barocco”, dando vita a creazioni uniche. L’evento, ormai appuntamento fisso nel panorama culturale e artistico della Capitale, conferma il suo ruolo di spicco nella valorizzazione della cultura del gioiello contemporaneo.

Nuovo tema per il 2025: “Gaudium – Il gioiello del Giubileo”

Sabato 25 gennaio 2025, alle ore 18.00, presso la Galleria Incinque Open Art Monti, la RJW svelerà in anteprima il tema per l’open call for artist 2025 del “Premio Incinque Jewels”: “Gaudium – Il gioiello del Giubileo”. Ispirato all’anno giubilare, il tema intende celebrare la gioia creativa e la connessione universale, offrendo agli artisti l’opportunità di esplorare nuove forme di espressione.

Premiazioni e ospiti d’eccezione

Durante la serata, verranno premiati i designer selezionati dal jewelry designer Alessio Boschi, celebre per le sue creazioni uniche che fondono arte e maestria orafa. Boschi, romano di nascita ma residente a Bangkok, è stato protagonista della RJW 2024 con la conferenza “Il viaggio di Marco Polo in un gioiello” presso Palazzo Venezia.

Tra i premi assegnati:

Premio Mani Intelligenti: Lal Dal Monte

Premio Incinque Jewels (Fine Jewelry): Matteo Vitali, Luigina Rech, Francois Santo

Premio Incinque Jewels (Experimental Jewelry): Arata Fuchi, Livia D’Agostino, Anna Paparella

Premio Bedetti 1882: Lal Dal Monte (IED Roma)

Premio Mike Joseph: Ivan Barbato

Un evento che celebra l’arte e il patrimonio

La RJW non è solo un evento culturale, ma un’esperienza che intreccia storia, arte e tradizione. Le mostre si svolgono in luoghi iconici come il Ninfeo di Mecenate, il Museo Napoleonico e i Mercati di Traiano. Questo format unico, ideato dall’architetto Monica Cecchini, è nato nel 2019 per promuovere il gioiello contemporaneo e il savoir faire romano.

Collaborazioni e riconoscimenti

L’edizione 2024 ha goduto del patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma e della Città Metropolitana di Roma Capitale, e ha visto la collaborazione di istituzioni come il VIVE e l’Accademia Italiana.

Appuntamento a Milano

RJW sarà presente alla Milano Fashion & Jewels 2025 (22-25 febbraio), continuando a promuovere il talento dei suoi artisti e designer.