Il Digital Media Fest alla Festa del cinema di Roma: annunciate le giurie e i finalisti

Sabato 28 ottobre, in occasione della diciottesima edizione della Festa del cinema di Roma, è stato presentato, presso lo Spazio “Lazio Terra di Cinema” della Regione Lazio, all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, il programma e i finalisti dell’undicesima edizione del Digital Media Fest.



Nel corso dell’incontro, moderato dalla regista Janet De Nardis, fondatrice e direttrice della kermesse dedicata ai prodotti digitali, sono intervenuti i membri “storici” della giuria: Cristina Priarone (Presidente di Italian Film Commission), Ludovico Fremont (attore), Stefano De Sando (doppiatore), Berardino Iacovone (creator del gruppo I The Cerebros), Marcello Foti (direttore del nuovo Centro sperimentale delle Arti Mediterranee – CeSAM) e i nuovi giurati: Andrea De Rosa (attore), Marcello Cirillo (cantante e conduttore televisivo), Gianni Mammolotti (Direttore della fotografia), Agostino Penna (compositore), Eleonora Albrecht (cantante, attrice e regista), Manuela Pasqualetti (Direttore commerciale Panalight), Agostino Penna (cantante) e con un videomessaggio il Presidente della giuria, l’attore Vincent Riotta e i creativi “I licaoni”.

Momento di grande enfasi, accolto con un prolungato applauso, è stato quello creatosi con la visione dello spot del festival, presentato in anteprima, e creato dal filmmaker esperto in effetti speciali Fabrizio Licheri, e dal compositore Andrea Tomassini.

Gemellato con i webfest di oltre venti paesi, il Digital Media Fest da undici anni crea un ponte diretto con l’industria cinematografica e permette di partecipare ad uno spazio permanente dove proporre idee, presentare progetti, ricercare controparti autoriali e produttive. È stato il primo festival ad intuire la necessità di unire il mondo del web a quello di chi ama il grande cinema in sala e oggi sono tantissimi gli autori che grazie alla visibilità e ai contatti offerti dal festival, sono diventati autori cinematografici come è accaduto con Nicola Anversa premiato alla Festa del cinema dopo anni di collaborazione con il Digital Media Fest. Quest’anno le date del DMF sono 4, 5 e 6 dicembre presso la Casa del Cinema in cui verrà dato spazio a workshop, proiezioni, anteprime e panel con partner italiani e internazionali.

“Celebrare l’undicesimo anniversario del Digital Media Fest è un momento straordinario. Questo festival è stato un faro di creatività, innovazione e ispirazione. Nel corso degli anni, abbiamo visto crescere e prosperare la comunità creativa digitale e tutta l’industria cinematografica che si è rinnovata grazie ai molti talenti da noi scoperti e sostenuti grazie anche ai molti premi di valore che portiamo grazie ai nostri partner e che sono necessari per dare un sostegno concreto ai creativi. L’undicesima edizione sarà ricca di esperienze coinvolgenti e visioni avvincenti e reali, che partono dal digitale e con noi diventano concrete. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario viaggio. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a tutti voi” ha dichiarato Janet De Nardis.



A comporre le giurie dell’XI edizione del Digital Media Fest saranno:



–Giuria dei corti: Andrea Roncato, Andrea De Rosa, Marcello Foti, Stefania Casini, Armando Lostaglio, Agostino Penna, Stefano De Sando e Manuela Pasqualetti



–Giuria delle webserie e vertical movie: I licaoni, Cristina Priarone, Ludovico Fremont, Antonio Flamini, Silvia Siravo, Berardino Jacovone e Marcello Cirillo.



–Fashion film e VR: Silvia Salemi, Nino Lettieri, Eleonora Albrecht e Gianni Mammolotti.

Presidente di giuria: Vincent Riotta.

Per scoprire tutti i finalisti delle sezioni (clicca qui)