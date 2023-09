Super party per Giacomo Vitali: pioggia di amici e vip per festeggiare il suo compleanno

Ha spento 27 candeline sulla torta, Giacomo Vitali, nel corso di un’affollata festa che si è tenuta giovedì scorso nella Capitale.

Gianluca Mech e Giacomo Vitali

Il tecnico di pasticceria, lanciato a livello televisivo affiancando il guru di Tisanoreica Gianluca Mech in seguitissimi programmi come “L’Ingrediente perfetto” in onda su La7 e “Per me” su Rai2, per l’occasione ha accolto numerosi amici vip come la cantante e conduttrice Silvia Salemi, l’agente dei più importanti vip legati al grande e piccolo schermo Luca Di Nardo, la protagonista del programma cult di Discovery “Real Housewife Napoli” Stella Giannicola, l’influencer Kate Cavaliere e la rivelazione dell’edizione in corso del programma di Rai1 “Tale e quale show” Jasmine Rotolo. Presenti, inoltre, imprenditori, clienti e amici legati al mondo Tisanoreica.

La festa, scandita d un aperitivo seguito da cena, si è tenuta da Frankie Bistecca ed è stata organizzata dalla PR Carmen D’Elena. Gran finale all’insegna di una torta firmata dal festeggiato, un profitterole realizzato all’insegna di tanto gusto e poche calorie, seguendo, per l’appunto, l’immancabile motto di Vitali in cucina: “Dolce e salato, senza peccato”.