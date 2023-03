Soothing Relief Collection: Erno Laszlo presenta il rituale lenitivo per la pelle

La pelle del viso durante il giorno è messa a dura prova da tantissimi fattori: dalle temperature all’inquinamento, da uno stile di vita frenetico a cattive abitudini quotidiane. Rossori, infiammazioni e fastidi sono il risultato di tutto e, per questo, è importante seguire una skincare adeguata.

Con la gamma Soothing Relief Collection, Erno Laszlo si afferma un brand rivoluzionario e con alte prestazioni. Grazie al metodo della skincare personalizzata, fil rouge di ciascuna linea, con questa gamma di trattamenti, Erno Laszlo propone un rituale per una beauty routine completa per pelli sensibili in grado di riportare sollievo e bellezza al proprio viso.

Alla base di tutti i trattamenti della collezione c’è il SensCalm³ ® Complex un complesso brevettato che lenisce, ripara la barriera dell’idratazione, riduce il rossore e le infiammazioni. Al suo interno tre ingredienti chiavi: l’estratto di Salvia Rossa, il Bisabololo e lo Zenzero per donare sollievo, ricostituire la barriera cutanea e attenuare le macchie dovute alla sensibilità, per una carnagione complessivamente lenita.

La collezione si compone di tre trattamenti:

Soothing Relief Hydration Lotion

È una ricca essenza che dona all’incarnato una confortante dose di idratazione. Formulata senza coloranti, alcool o fragranze irritanti, questa lozione assicura alla pelle sensibile una sensazione calmante, freschezza e la prepara per le fasi successive del rituale di cura.

La glicerina è l’ingrediente chiave di Soothing Relief Hydration Lotion. Questa sostanza è un comprovato umettante che attira e lega l’acqua alla pelle garantendo alle carnagioni sensibili la sensazione di benessere che deriva da un’idratazione rinfrescante e nutriente.

Nella formula è presente il SensCalm³ ® Complex che aiuta a lenire la pelle, lo ialuronato di sodio che idrata, il Beta Glucano noto per migliorare la capacità della pelle di autoproteggersi per un aspetto e una sensazione di idratazione.

La Soothing Relief Hydration Lotion si applica dopo la pulizia, mattina e sera, con un dischetto di cotone o direttamente con le mani tamponando il liquido sul viso. Utilizzare mattina e sera.

Soothing Relief Hydration Emulsion

È un’emulsione leggera che si assorbe rapidamente, ideale per lenire istantaneamente l’incarnato e infondere alla pelle un’idratazione duratura. Arricchita con ingredienti calmanti, questa emulsione supporta la protezione della barriera e lascia alla pelle sensibile un velo di idratazione. Nella formula una miscela di principi attivi scientificamente provata, che contiene il SensCalm³® Complex, lo squalano dal potere idratante e il Beta Glucano, che rafforza ulteriormente la barriera di idratazione. Applicata mattina e sera sulla pelle pulita con movimenti leggeri di massaggio va utilizzata come parte della fase di idratazione.

Soothing Relief Hydration Serum

È un siero lattiginoso e delicato dalle potenti proprietà lenitive che aiuta la pelle sensibile reintegrando l’idratazione vitale e rafforzando la barriera di idratazione. Protagonista è la Barridome Technology® che ha un effetto seconda pelle e aiuta a preservare l’idratazione, protegge dai fattori di stress ambientale come l’inquinamento da particelle e allergeni e il SensCalm³ Complex ®.

Nella formula sono presenti l’estratto di artemisia dalle proprietà lenitive e antiage, lo squalano, ingrediente di origine vegetale dai potenti benefici idratanti e l’Allantoina che contribuisce a lenire la pelle. Soothing Relief Hydration Serum va applicato dopo la pulizia e la tonificazione, mattina e sera, prima della crema idratante.

Erno Laszlo è distribuito in Italia da Finmark in un numero selezionate di profumerie