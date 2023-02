Un successo mitologico, la figura di Thor tra cinema e gaming

I capelli lunghi e biondi, il fisico perfetto, le braccia possenti, una cintura che ne raddoppiava la forza, ma soprattutto il martello Mjollnir, leggendario e portentoso, capace di tornare indietro una volta lanciato. A pensarci bene Thor è il perfetto divo del cinema, l’esatto profilo della celebrità hollywoodiana.

Tra le principali divinità germaniche, è il Dio del fulmine, ma anche della tempesta, della folgore, del tuono, rivale eterno degli Jotnar, giganti dell’oscurità, è anche considerato protettore dell’umanità. È una figura unica nel vasto panorama mitologico mondiale. Ed è per questo che è tanto presente tra film, serie tv, videogame e slot machines.

Molto diverso dalla mitologia norrena è, ad esempio, il Thor Odinson del grande universo della Marvel Comics. “Come fai a rendere qualcuno più forte della persona più forte? Alla fine l’ho capito: non renderlo umano, rendilo un dio – racconta il famosissimo fumettista Stan Lee, – Ho deciso che i lettori erano già abbastanza familiari con gli dei greci e romani. Poteva essere divertente approfondire le vecchie leggende norrene… inoltre, ho immaginato che le divinità nordiche somigliassero ai vichinghi del passato, con le barbe fluenti, gli elmi con le corna e le clave da battaglia. Così ho scelto Thor”.

Un personaggio simile non poteva mancare poi nel grande universo del gaming e, in particolar modo, nella grande saga legata agli dei e alla mitologia, “God of War”. Sviluppato da SIE Santa Monica Studio e pubblicato dalla Sony nel 2018, è stato capace di raggiungere quota 5 milioni di copie vendute in appena un mese dall’uscita. Merito di Thor, certamente, che è il protagonista anche di uno dei giochi più popolari della piattaforma 888Casino, con la slot machine che porta proprio suo nome.

Sempre nel gaming il dio germanico è citato nella versione Valhalla di Assassin’s Creed, dove si possono collezionare pezzi della sua armatura e infine ottenere il suo martello. Ma il grande viaggio di Thor nel mondo dello spettacolo non finisce qui: a lui sono dedicate canzoni (specie di genere metal), c’è lui nelle pagine del manga Record of Ragnarok, c’è lui ancora nella serie prodotta da Netflix “Vikings”. Un successo mondiale, una fama planetaria. Che dall’alba dei tempi nella penisola scandinava tocca adesso ogni angolo del globo. E poco importa se attraverso una pellicola, un videogame o un fumetto. Thor continua a dominare la scena.