Pasqua, le tradizioni regionali arrivano al Forno Cresci

A pochi passi da Piazza San Pietro, Cresci, forno di Prati e progetto di Danilo Frisone e del suo socio Saverio Crescente, è già pronto per una nuova Pasqua. Tante le novità pensate per coccolare i clienti durante le festività, a partire dalle tradizioni in forno. Ritorna la Colomba, da poter ordinare direttamente al tavolo ed assaggiarla a fette, ma solo nella sua versione classica all’arancia con, esclusivamente, burro italiano delle Fattorie Fiandino. Una colomba a due impasti con lievito madre, miele agli agrumi, farine del Molino Pasini, uova fresche per un costo di 35 Euro per l’unico formato di 1 kg. Il packaging la rende poi un’ottima idea regalo: le illustrazioni laterali racconteranno infatti la favola di una colomba intenta a preparare il dolce che la raffigura.

Ma non solo, non può mancare neppure quest’anno la Pastiera napoletana, 35€ al kg, con base di pasta frolla, ricotta dell’Azienda Agricola Terraroma, canditi e fiori d’arancio e il Casatiello, rustico lievitato della cucina napoletana a 22 € al kg e a lievitazione naturale; entrambi sempre in vendita al banco.

La mattina di Pasqua è da non perdere la Colazione Pasquale dolce e salata: pastiera, crostata ricotta e visciole, casatiello, vignarola, formaggi freschi e corallina. Una colazione alla carta con dei fuori menu pensati per l’occasione e ideali anche come apertura del pranzo ma anche, a scelta, una colazione al piatto con un mix di proposte ad un costo fisso. Il forno, sempre caldo, continua ovviamente a sfornare pane a lievitazione naturale tra cui il classico rustico con farina di tipo 1; pane alle olive o multi cereali; bauletto con noci e uvetta; di segale con semi di zucca; al formaggio cheddar. Infine, la Pizza Umbra da 500 g o 1 kg: una soffice torta salata ai formaggi (pecorino e parmigiano), mangiata tradizionalmente durante le festività pasquali e ideale per accompagnare i salumi.

È possibile, già da ora, acquistare i prodotti pasquali da forno recandosi direttamente presso il punto vendita in Via Alcide de Gasperi 11/17, Roma.