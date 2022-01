Al via il 25 gennaio le iscrizioni per partecipare alle selezioni del corso di alta specializzazione Showrunner Lab., primo laboratorio italiano per entrare nel mondo delle Serie Tv.

A proporlo, Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Good Girls Planet, ITTV Forum&Festival di Los Angeles e PIN – Polo Universitario Città di Prato e con il contributo del “Bando progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo” della DGCA del MIC.

Il laboratorio si terrà presso le Manifatture Digitali tra Prato e Firenze dal primo aprile al 19 giugno 2022. Il termine per l’iscrizione è il 25 febbraio.

Professionisti italiani e internazionali tra i docenti, e gli studenti a fine corso potranno fare esperienze di stage e tirocini presso imprese nazionali e internazionali del settore dell’audiovisivo.

Lo Showrunner Lab è organizzato e ideato per colmare la carenza di questa professionalità nel mondo italiano dell’audiovisivo. La figura dello showrunner o creative producer non è ancora ben delineata nel nostro Paese. Lo showrunner è sceneggiatore e produttore; è il Deus ex machina delle serie, soprattutto quelle di lunga “durata”. E’ colui che guida le writers’ room e le dirige verso un prodotto di successo. Supervisiona tutto il lavoro: dalla scelta delle location al casting, dalla pre-produzione alla post-produzione.

Lo Showrunner Lab è rivolto a giovani (18-25 anni) con la passione e l’attitudine per le serie tv, per la scrittura, l’organizzazione, l’imprenditoria. Non è richiesta esperienza nel settore, il vantaggio di questa scelta è che chiunque, potenzialmente, possa avvicinarsi a questo mestiere senza aver maturato concetti pregressi o insegnamenti superati, non più al passo con le esigenze del mercato.

Tutte le info e le iscrizioni sul sito www.manifatturedigitalicinema.it