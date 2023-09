Il Regno di Babbo Natale riapre le sue porte: appuntamento per il 15 settembre

C’è un mondo fatato sulle colline di Vetralla, in provincia di Viterbo. Anzi, un Regno. Dove chi ha nel cuore la magia del Natale, ma anche chi crede di averne di meno, può varcare i suoi cancelli e vivere un’esperienza straordinaria. Perché Il Regno di Babbo Natale è un luogo dove si è sempre bambini, da 0 a 1000 anni.

Mai come quest’anno la vera porta di accesso al magico mondo del Natale sarà lì, all’interno di questo posto incantato, dove oltre all’irrefrenabile entusiasmo di 100% Elfetto e di tutti i simpatici personaggi del Regno di Babbo Natale, brilla Lucy, la stellina del Natale che tutti impareranno a riconoscere.

In fondo il Natale è una luce, una stella che si accende in ognuno di noi per illuminare con entusiasmo la nostra parte più pura. Ebbene in questo 2023 questa stella sarà il fil rouge di un cambiamento unico, inatteso e straordinario.

Il prossimo 15 settembre si potrà tornare a camminare e vivere l’esperienza del Natale a Vetralla, nel Regno di Babbo Natale. Perché questo Regno è il Natale. Quello che tutti sentono in un periodo forse troppo limitato, ma che sotto sotto vivono in fondo al cuore tutto l’anno. Basta ritrovare quella luce, seguire quella stella. E Il Regno è pronto a farci volare in un’altra dimensione, stravolgendo quello che oggi di questo posto si conosce.

Le ambientazioni all’interno nelle aree del Regno sono tutte cambiate: i percorsi, gli allestimenti, le decorazioni, perfino i personaggi che lo popolano. Perché oltre agli intramontabili Buddy & Pretty (100% Elfetto e 100% Elfetta), Henry lo Schiaccianoci, Steve il Candycane, le renne Lampo e Rudy si aggiungono altri abitanti che faranno parte di una storia, una favola incantata, la prima favola moderna legata al Natale: Lucy e il mistero della magia perduta. Una favola tutta da vivere all’interno del Regno.

Restano alla base anche tutte le attrazioni conosciute, presenti nel Victorian Village, pronto anch’esso ad alcune novità che saranno svelate durante la stagione. Senza dimenticare lo shopping natalizio che propone decorazioni uniche, oggettistica e idee regalo dedicate al Natale da tutto il mondo, strizzando l’occhio alla linea Elfidea (la linea esclusiva del Regno di Babbo Natale), che troverà un’area ingrandita e piena di incredibili novità.

E non ultimo il food, con i punti ristoro articolati nel Victorian Village pieni di prelibatezze da gustare al momento o portarsi a casa!

Ma c’è anche una sorpresa! Nel weekend di apertura, infatti, Babbo Natale comincerà con un po’ di anticipo a regalare un dono agli ospiti visitatori del Regno. Si tratta proprio del libro “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”. Un dono prezioso, un’ulteriore prova per credere alla magia che questo incredibile mondo è capace di trasmettere ogni anno a migliaia di persone.

Quella del Regno di Babbo Natale è una storia incredibile, iniziata da un sogno che dopo oltre un decennio, grazie ai suoi contenuti originali e alla grande attenzione ai valori più profondi, è diventata una Luce di riferimento nel Natale contemporaneo internazionale.

Il Regno di Babbo Natale apre il 15 settembre alle ore 16, e si trova a Vetralla (Viterbo) sulla Strada Statale Cassia km 62,200. Il Regno poi resterà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, fino all’Epifania L’ingresso è completamente GRATUITO – per maggiori informazioni www.ilregnodibabbonatale.it.