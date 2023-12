Indelebile, il 22 gennaio iniziano le riprese del thriller prodotto da Giovanni Amico e Twister Film

Potrebbe interessarti

Si stanno svolgendo proprio in queste settimane i provini per chiudere il cast di “”, l’opera prima diprodotta da. Le riprese si svolgeranno interamente nell’entroterra siciliano dal prossimo 22 gennaio, probabilmente nella zona delle Madonie. I profili ricercati per il cast sono infatti tutti siciliani. “Indelebile” è un thriller d’atmosfera a tinte teen, basato sul soggetto di, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata daNel ruolo della giovane protagonista c’è la bravissima e promettente, che ha già dimostrato il suo talento come protagonista della serie Sky Original “Anna”, creata e diretta da Niccolò Ammaniti, basata sul suo romanzo omonimo, e nel recente “The Good Mothers”, serie realizzata per Disney+, in cui ha recitato al fianco di grandi attrici del panorama italiano. Al suo fianco, nei panni del coportagonista, il tre volte candidato al David di Donatello, vincitore del Nastro d’argento 2019 per il migliore attore non protagonista con la sua memorabile interpretazione ne “Il traditore” di Marco Bellocchio. Tra gli altri nomi trapelati c’è anche, la cui carriera spazia tra cinema, televisione e teatro. Una nuova ed entusiasmante sfida per Twister Film, pronta a tornare in Sicilia dopo il successo e i tanti premi internazionali ottenuti con “”, il documentario prodotto per Stellantis con la regia di Giovanni Troilo. “Indelebile” vuole raccontare una realtà siciliana affascinante e inedita, distante dalle solite mete turistiche da cartolina, che vada a mostrare borghi storici e paesaggi naturalistici incontaminati e mozzafiato finora rimasti ai margini del cinema italiano. L’obiettivo è quello di donare agli spettatori un quadro totalmente nuovo, capace di valorizzare il territorio oltre gli itinerari già battuti e prendendo le distanze da una certa tendenza di film ambientati in Sicilia che si concentrano esclusivamente su storie di criminalità organizzata. I casting sono attualmente in corso e ci sono alcuni ruoli ancora aperti, in particolare la produzione è alla ricerca di un ragazzo siciliano tra i 18 e i 20 anni di bella presenza da affiancare al personaggio di Giulia Dragotto. Per gli altri ruoli si cercano ragazze e ragazzi siciliani sempre tra i 18 e i 20 anni.