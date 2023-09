Nozze da sogno per la giornalista Rai: Vittoriana Abate ha detto sì a Simone Billi

Vittoriana Abate, uno dei volti più amati dal pubblico televisivo che da anni segue tutti i suoi servizi all’interno del programma di Rai1 “Porta a Porta” e che lo scorso febbraio, durante la settimana del Festival della canzone italiana, ha avuto modo di apprezzarla nelle vesti di conduttrice di “Salotto Sanremo”, in onda su SanMarino Rtv, ha detto sì a Simone Billi, parlamentare al suo secondo mandato.

Vittoriana e Simone si sono sposati lunedì scorso nell’incantevole cornice romana della chiesa di San Pietro in Montorio al Gianicolo. Le nozze sono state benedette da Padre Lambert Okere. La bellissima sposa era fasciata da un abito in mikado con una sopragonna in morbido tulle, impreziosito da un corpetto con cristalli, creato appositamente per lei dalla talentuosa stilista Paola D’Onofrio mentre il suo look è stato curato dalla make-up artist ed hair-stylist Francesca Orlando.

Simone Billi e Vittoriana Abate

Tantissimi gli ospiti giunti in chiesa e, al tramonto, nella splendida cornice di “Villa Piccolomini”, tra cui spiccavano diversi volti noti della tv, della politica, della cultura e dello star system italiano: da Bruno Vespa a Eleonora Daniele ed Elisabetta Gregoraci, da Beppe Convertini a Savino Zaba fino a Simonetta Matone, Paolo Formentini, Antonella Martinelli, Marzia Roncacci e Vira Carbone. Presenti, inoltre, Adriano De Maio, Direttore Rai Cinema e Serie Tv, l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, il commercialista più famoso della TV Gianluca Timpone, le vicedirettrici del tg1 e del tg2 Incoronata Boccia e Maria Antonietta Spadorcia, i volti noti del tg1 Sonia Sarno, Cecilia Primerano, Giancarla Rondinelli, il giornalista Peppe Malara, il parlamentare Luca Sbardella, gli autori di “Porta a Porta” Maurizio Ricci e Concita Borrelli Ruffo di Calabria, Paola Miletich, Rossella Lucchi e tutto il gruppo autorale della trasmissione definita la terza Camera del parlamento.

Tra gli ospiti, Elisabetta Gregoraci e Beppe Convertini

Non potevano mancare le giornaliste Mariella Anziano, Ilenia Petracalvina, Josephine Alessio, Francesca Pozzi e l’editore Piero Graus, l’avvocato Paola Balducci, Paola Agabiti, Ada Urbani, la psicologa Maddalena Cialdella con il marito Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero, l’avvocato Cataldo Calabretta e i colleghi parlamentari dello sposo. Molto apprezzati, inoltre, il tenore Giuseppe Gambi, il cantante Cristian Panico e il gruppo “Adika Pongo” con il loro “Tribute to disco”.