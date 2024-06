Eccellenza Tricolore: l’innovativa iniziativa di Alessandro Bresciani che celebra il Made in Italy

Eccellenza Tricolore rappresenta l’ultima entusiasmante iniziativa che sta conquistando il pubblico, dedicata a promuovere il Made in Italy. Alessandro Bresciani, uno dei principali ideatori, descrive il progetto come “un prestigioso riconoscimento, simile a una stella, all’interno di una guida online e cartacea rivolta a imprenditori e professionisti italiani.”

Attualmente, Eccellenza Tricolore si distingue come una piattaforma dinamica e moderna, ideata per mettere in luce il cuore del Made in Italy. Questa iniziativa unica è stata pensata per supportare imprese di tutte le dimensioni, dalle piccole realtà artigianali alle grandi aziende, sottolineando il loro impegno nell’innovazione e nella qualità, caratteristiche fondamentali dell’eccellenza italiana in vari settori come l’artigianato, la tecnologia e la ristorazione. “Il nostro obiettivo è di offrire una vetrina esclusiva che permetta alle aziende di risplendere su un palcoscenico mondiale, aumentando la loro visibilità e connettendo i consumatori globali con l’essenza autentica dell’Italia attraverso storie di successo, tradizioni uniche e prodotti di qualità ineguagliabile,” afferma Bresciani.

“Il marchio Eccellenza Tricolore simboleggia la missione di promuovere globalmente le eccellenze italiane, rafforzando il legame tra i consumatori e le autentiche radici del Made in Italy. Il tricolore nel logo non rappresenta solo l’identità nazionale, ma anche i tre pilastri fondamentali della filosofia dell’iniziativa: qualità, autenticità e innovazione,” conclude Bresciani.