Drops of God: Lidia Vitale nella serie internazionale disponibile su Apple TV+

Lidia Vitale conquista anche l’estero. L’attrice romana, che recentemente ha ricevuto al Bif&st 2023 il Premio Alida Valli come “Miglior attrice non protagonista” per “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, è la guest star della sesta puntata della serie internazionale ambientata nel mondo della gastronomia e dei vini pregiati “Nettare degli dei” (Drops of God) rilasciata oggi su Apple TV+.

Al centro di questa affascinante e originale produzione tratta da un manga e girata in francese, giapponese, italiano e inglese le sfide tra due giovani sommelier desiderosi di vincere l’immensa collezione di un famosissimo esperto. Alla morte di Alexandre Léger, creatore della famosa Léger Wine Guide e figura emblematica dell’enologia, sua figlia Camille viene a sapere che la sua straordinaria collezione è ora sua. Ma prima di poter reclamare la sua eredità, Camille deve battere il pupillo di Alexandre, Issei, in una particolare prova…

Lidia Vitale, che nella sesta puntata intitolata “Eredità” interpreta Elisabetta Fossati, una donna che quasi inconsapevolmente detiene la ricetta segreta di un vino speciale, commenta con entusiasmo questa nuova esperienza professionale: “È grande motivo di orgoglio per me aver partecipato ad una serie internazionale con un cast d’eccezione ed essere diretta da un regista come Oded Ruskin che conosce così bene il lavoro dell’attore”.

Si arricchisce così di un altro importante tassello la straordinaria carriera di Lidia Vitale che recentemente ha finito di girare “Vangelo Secondo Maria” di Paolo Zucca per Indigo Film nel ruolo di Anna, la madre di Maria, e “Verona”, un musical diretto da Timothy Scott Bogart, nel ruolo di Lady Montague.

(Credit foto Lidia Vitale: Rosapaola Lucibelli)

Per vedere il sesto episodio di “Nettare degli Dei” (Drops of God): https://tv.apple.com/it/episode/eredita/umc.cmc.1cfky4bx8lia81o301sieplla?showId=umc.cmc.497ttx33nudgzywis3i2bnvuk