L’album di “Salotto Sanremo”: su Rai San Marino RTV lo speciale del talkshow condotto da Vittoriana Abate

Dopo il grande successo in termini di critica e di ascolti, domani, martedì 14 febbraio, alle ore 10:50 su Rai San Marino RTV (canale 831 del digitale terrestre, 93 Tivùsat, 520 Sky e in streaming web), arriva lo speciale di “Salotto Sanremo”, format televisivo andato in onda durante la settimana di uno degli eventi più attesi ogni anno in Italia: il 73° Festival di Sanremo.

Un ‘best of’ che raccoglie i momenti più belli e divertenti della prima edizione del talk show condotto da Vittoriana Abate, volto della storica trasmissione “Porta a porta”. Nel corso delle cinque puntate, andate in onda su Rai San Marino RTV dal 7 all’11 febbraio, dagli studi di Casa Sanremo, l’Area Hospitality del Festival, si è raccontato il festival della canzone italiana e il suo “dietro le quinte” con il contributo di ospiti del mondo della musica, della televisione, della cultura, dell’imprenditoria e del web: da Elisabetta Gregoraci a Guillermo Mariotto, passando per Simona Ventura, Gianluca Mech, Carolina Rey, Veronica Maya, Gianmaurizio Foderaro, Leonardo Metalli, Chiara Giallonardo, Federica Candelise, Domenico Marocchi, Federico Palmaroli, EmPì & Illusione e tanti altri ancora. A fare da supporto, tanti contributi video registrati nel foyer del Teatro Ariston, in sala stampa, nei bar e ristoranti e per le strade di Sanremo realizzati dall’inviata speciale Linda Suriano.

Nel cast fisso Maurizio Nieri, designer creativo di “Atelier Nieri”, azienda che produce divani, eccellenza del Made in Italy, l’imprenditore Angelo Bilotta al vertice di Just work, società di consulenza in management solutions attiva in tutta Italia e il commercialista Gianluca Timpone, voto molto noto ai telespettatori Rai. Fra gli artisti guest, Francesca Maresca, la voce della penisola sorrentina, e la giovane soprano crossover Valeria Meo.

“Salotto Sanremo”, nato da un’idea di Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, è firmato dagli autori Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci. La produzione è targata Melos International di Dante Mariti mentre la produzione esecutiva è a cura di Carli Fashion Agency. La regia è di Francesco Didona.