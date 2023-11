Proraso, l’arte della rasatura firma il corto “Lo Zio di Venezia”

Proraso, nato nel 1948 e ancora oggi punto di riferimento nel mondo della rasatura, sarà protagonista del cortometraggio “Lo Zio di Venezia” – in anteprima Italiana a Roma dal 18 novembre 2023 – prodotto da West 46th Films, scritto e diretto da Alessandro Parrello, pluripremiato regista, attore e produttore cinematografico. Un importante cast che vedrà come protagonisti Giorgio Tirabassi insieme a Guglielmo Poggi, Claudia Marchiori e Maurizio Lombardi.

Un divertente confronto generazionale tra i due protagonisti, lo zio (Giorgio Tirabassi) e il nipote Vittorio (Guglielmo Poggi) un giovane attore emergente pronto per il suo primo ruolo da protagonista, che per la prima volta passeranno insieme una giornata indimenticabile a Venezia. Lo zio condurrá Vittorio in un percorso di eleganza e stile per farlo diventare un uomo migliore trasmettendogli le vecchie buone maniere di una volta, per conquistare il cuore della bella cameriera dell’hotel (Claudia Marchiori). Una favola dei nostri giorni, divertente e profonda, in cui il giovane capirà quali sono i valori e i sentimenti a cui dovremmo dare più importanza nella vita, a scapito delle cose superficiali a cui tutti siamo abituati. Alla fine della giornata però le cose potrebbero raccontarci tutta un’altra storia.

Un passaggio fondamentale sulla strada per diventare un vero uomo sarà proprio provare la magia della rasatura a panno caldo, lo zio infatti porterà Vittorio nella storica barberia Amato a Venezia, per regalargli un’esperienza unica e fargli scoprire un mestiere d’arte come quello del barbiere.

Proraso, storico brand di proprietà dell’azienda fiorentina Ludovico Martelli, da sempre preserva e custodisce i segreti della nobile arte della rasatura. Classico, ma contemporaneo, italiano, ma sempre più diffuso nel mondo, il marchio si fa strada anche sul piccolo e sul grande schermo, sempre più amato dagli spettatori e dai maestri della rasatura.