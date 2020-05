“Venere è un ragazzo”: una storia sulla bellezza di essere se stessi

“Venere è un ragazzo”, cortometraggio realizzato dal regista Giuseppe Sciarra e prodotto da Cinetika SRLS, é la vera storia dell’attore Tiziano Mariani, trasformata in pellicola.

Tiziano Mariani è “il” Venere del corto, un uomo che ama il crosdressing, pratica che prevede il vestirsi e truccarsi da donna. Molte delle scene sono state ispirate da eventi della vita di Tiziano realmente accaduti; la madre, il fratello e la compagna hanno interpretato loro stessi in “Venere è un ragazzo”.

Sudore, trucco, pugilato e disco, ma anche masturbazione e crocifissi. Nella brevità di un corto “Venere è un ragazzo” ci regala tanto, immergendoci in un frullatore di emozioni.

Tra un gioco di luci e ombre, qualche volto segnato dagli schiaffi della vita, in pochi minuti, quelli che un corto come “Venere è un ragazzo” ci può regalare, c’è tridimensionalità, ritmo, poesia. C’è anche la colonna sonora giusta, quella del bellissimo pezzo “Two men in love” degli The Irrepressible.

Recentemente il regista queer Giuseppe Sciarra è stato premiato dalla nota rivista di cinema online “Cinefacts” con due premi: il premio della giuria al miglior regista e il premio del pubblico alla miglior attrice Maria Tona.

“Venere è un ragazzo” è uno specchio, una finestra sul mondo lgbtq ma, soprattutto, è un inno all’amore. Non importa di che tipo esso sia, materno, fraterno, omo o etero, che sia l’amore per se stessi o per qualcun altro. L’amore, in ogni sua forma, anzi, nudo, spogliato, capace di vestirsi come meglio crede. Ma anche l’amore con il suo dolore, il trucco colato, la sua paura di non essere abbastanza. L’amore per la vita sopra ogni altra cosa, per la libertà di essere al mondo come meglio si crede.

E’ la novella di un essere umano bellissimo, che vuole essere uomo, poi figlio, poi madre e donna, ma anche compagno, moglie e bambino: tutto a ritmo di musica.

Guarda il trailer di “Venere è un ragazzo”:

