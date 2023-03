Salvatore Sebaste: amici e tanti vip a Roma per la mostra “Necessaria Poiesi”

Passato. Presente. E un vero e proprio viaggio creativo che, partendo dalla fine degli anni ‘50 arriva ai giorni nostri, raccontando la storia una terra antica: la Basilicata. È la mostra-evento “Necessaria Poiesi – Quale opera, se non dare forma all’inquietudine dell’essere” di Salvatore Sebaste, tenutasi il 9 marzo presso Il Vizio, all’interno del prestigioso Hotel Sina Bernini Bristol di Roma, che per l’occasione si è trasformata in una vera e propria galleria d’arte.

14 le opere di Salvatore Sebaste esposte, artista che nel corso di tutta la sua attività ha sperimentato, per i suoi lavori, svariate tecniche: dalla pittura, alla scultura, all’incisione.

Maria Teresa Sisinni, Salvatore Sebaste, Carmen D’Elena e Giulia Ragazzini

L’attrice e influencer Giulia Ragazzini, che insieme alla produttrice Maria Teresa Sisinni e alla P.r. Carmen D’Elena ha curato ogni fase dell’organizzazione, ha tagliato il nastro con l’attore Pietro Romano, dando il benvenuto ai tanti amici dell’artista e sottolineando come Salvatore Sebaste abbia “sempre cercato di unire nel suo lavoro il valore formale dell’immagine a un contenuto filosofico e culturale che, ne sono certa, sarà fonte di ispirazione per chiunque di voi, questa sera, si fermerà ad osservare ciascuna delle sue opere presenti, riempendosene il cuore”.

E, a proposito di cuore, oltre all’arte “Necessaria Poiesi” è stata una serata dedicata anche alla solidarietà. La mostra-evento, infatti, è sostenuta dall’imprenditore lucano Nicola Rubolino, amministratore della Cosmet Group, a favore della Fondazione Cannavaro Ferrara che opera per contribuire a contrastare le diverse forme di disagio infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli.

All’affollatissima serata non hanno voluto mancare tanti professionisti del mondo dello spettacolo e di tanti altri ambiti professionali. Tra questi, le cantanti Silvia Salemi, Francesca Alotta e Micaela, la patron di “Miss Italia” Patrizia Mirigliani, il direttore della kermesse cinematografica “Marateale” Nicola Timpone, il campione di boxe Emanuele Blandamura, gli attori Francesco Leone, Graziano Scarabicchi, Carlo Belmondo e Mario Scerbo, il commercialista e opinionista TV Gianluca Timpone, il cantante Agostino Penna, le conduttrici tv Elisa Sciuto e Roberta Gangeri, le attrici Vanessa Marini, Rossella Ambrosini, Annalisa Calanducci e Camilla Petrocelli, l’artista e creative producer Benedetta Paravia, l’influencer Emmanuele Tardino e lo stilista Farhad Re. Non sono mancati, inoltre, addetti ai lavori televisivi come lo showrunner di “Drag Race Italia” Dimitri Cocciuti, Luigi Miliucci, Roberta Savona, Paola Trotta, Andrea Iannuzzi.