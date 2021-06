La top influencer Katiuscia Cavaliere testimonial del progetto wedding “Shooting”

La top influencer Katiuscia Cavaliere è il volto scelto dalla boutique floreale “I Giardini di Marzo” di Viggianello (Potenza) per l’iniziativa “Shooting”. Il progetto ha l’obiettivo di accendere i riflettori sulle difficoltà vissute dai tanti lavoratori del mondo del wedding e degli eventi che, a causa del Covid19, da oltre un anno stanno aspettando una giusta ripresa, coinvolgendo, oltre all’organizzazione e creazione delle scenografie floreali, tanti professionisti del settore.

“Dopo questi mesi bui e di attesa abbiamo deciso di rimboccarci le maniche ed affrontare questo incubo a testa alta. Con questa iniziativa abbiamo valorizzato la nostra creatività curando ogni minimo dettaglio scenografico e proponendo nuove idee, sottolineando altresì l’importanza del concetto “lavoro di squadra” con i nostri colleghi professionisti che permette un’ulteriore garanzia per la buona riuscita di un evento” dichiarano gli ideatori del progetto Graziella Cosenza e Francesco Caputo de “I Giardini di Marzo”, aggiungendo: “Abbiamo scelto come testimonial Katiuscia Cavaliere perché rappresenta la bellezza della nostra amata terra ed attraverso il suo lavoro porta in giro per l’Italia la Basilicata“.

“Sono davvero molto felice di aver preso parte a questo bel progetto. Mi auguro che possa essere l’inizio di una bella ripartenza non solo per il settore del wedding ma anche per tutti gli eventi nel mondo della moda e dello spettacolo” commenta Katiuscia Cavaliere che, oltre ad essere una delle influencer più apprezzate sul web, raccoglie consensi tra il pubblico del piccolo schermo. Katiuscia, infatti, è stata una delle opinioniste più apprezzate dell’ultima edizione de “Il Caffè degli Artisti”, format di successo in onda sul canale Odeon.

E, a quanto sembra, da settembre l’aspettano nuovi progetti di cui sentiremo parlare molto…