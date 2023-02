Dinner Club, la seconda stagione dal 17 febbraio in esclusiva su Prime Video

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club, l’innovativo food travelogue Original di produzione italiana, torna per la seconda stagione dal 17 febbraio.

Le regole del Dinner Club? Amare il cibo, l’ottima compagnia e i viaggi. Carlo Cracco intraprenderà quattro

viaggi in Italia per riscoprirne la cucina più autentica. Con lui quattro attori famosi: uno per ogni destinazione.

La sua sfida al ritorno? Far preparare a ognuno di loro una cena perfetta per gli altri, dove il buon cibo

racconta quattro storie: quelle delle loro esperienze di viaggio…e di vita.

Paola Cortellesi e Carlo Cracco

Il Dinner Club riapre le sue porte a quattro tra i più grandi attori d’Italia. Antonio Albanese, Paola Cortellesi,

Marco Giallini e Luca Zingaretti partiranno con Carlo Cracco per visitare alcuni dei luoghi più incantevoli del

bel paese, riscoprendo il piacere del viaggio e le migliori ricette da riproporre al Dinner Club una volta tornati.

Sedute a tavola ci saranno anche le due veterane del club, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, pronte a

mettere alla prova i nuovi arrivati. Il tutto in un clima di irresistibile convivialità

GLI EPISODI

Episodio 1 – SILA – Paola Cortellesi

A bordo di una Panda 4X4 Carlo Cracco porterà Paola Cortellesi alla scoperta di uno dei luoghi più magici e

meno battuti della Calabria: la Sila. Tra cibi afrodisiaci, piatti introvabili e antiche confraternite, Paola

abbatterà ogni suo pregiudizio culinario. Solo un indigesto ingrediente continuerà a farla soffrire…

l’umorismo di Cracco.

Episodio 2 – SUD TIROLO – Antonio Albanese

Antonio Albanese si troverà a viaggiare su un mezzo così affascinante da meritare il soprannome di “La

Soppressata”: un camioncino tipico che porterà lui e Carlo fra i meravigliosi paesaggi del Sud Tirolo, dove

scopriranno antiche ricette, faranno bagni di Pino Mugo e, tra pecore con gli occhiali e fruste fragorose,

finiranno pure per raccogliere erbe spontanee in compagnia di una strega.

Episodio 3 – ROMAGNA – Luca Zingaretti

Carlo Cracco porterà Luca Zingaretti nella terra del divertimento: la Romagna. Come due giovincelli in libera

uscita ne combineranno di tutti i colori: da un’improvvisata partita a calcio, al liscio in spiaggia. Tra

carboidrati, balli e ingredienti tabù, la strana coppia finirà per riconoscersi nella massima del grande Fellini,

che riassumeva il senso della vita in un bel mix di magia e pasta.

Episodio 4 – SICILIA ORIENTALE – Marco Giallini

Dal punto più a sud della Sicilia fino all’Etna per trovare un ingrediente segreto: questo il tracciato che Carlo

ha pensato per uno dei cadetti del Dinner Club più rock’n roll di sempre: Marco Giallini. Un vero on the road

con un esuberante compagno di viaggio sotto il sole cocente della Sicilia Orientale, alla scoperta dei suoi

tesori più succulenti.

Episodi 5 e 6 – After Dinner

Il Dinner Club continua con due puntate speciali in cui viene svelato cosa accade nel dopo cena. Due puntate

totalmente inedite in cui i componenti del Dinner Club continuano a stare insieme fra risate, ricordi dei viaggi

e nuovi esperimenti in cucina. Un treno di situazioni esilaranti che ci porterà fino alle temutissime recensioni

di Sabrina Ferilli.