“Raudo e i cuori nel caffe”, in tutte le librerie il nuovo romanzo di Giovanni Anzaldo

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal suo libro di esordio “Vite al macello“, l’attore Giovanni Anzaldo sbarca in tutte le librerie con il suo secondo romanzo “Raudo e i cuori nel caffe” edito da Solferino.

Nel romanzo Anzaldo racconta le vicende di Ennio un cantautore con una sola canzone: Il cane dell’appartamento, un brano ispirato a Raudo, il suo poco attraente amico a quattro zampe. Lo ha adottato insieme a V., suo grande e unico amore, che però ora lo ha lasciato per rifarsi una vita e non una qualunque: è diventata un’attrice di cinema, con nuovi amici e, forse, un nuovo fidanzato. Per Ennio non c’è altro da fare che sforzarsi di dimenticarla ma il suo temperamento malinconico non aiuta, e Torino disseminata di ricordi ancora meno: i pezzi della sua relazione finita se li ritrova sparsi nei bar, nei cinema, nei teatri, sui marciapiedi e persino tra le maglie del tappeto del salotto. Perseguitato da scene struggenti del passato, rampognato da Sandrino, il suo vicino di casa ex scassinatore e improbabile mentore, corteggiato ma non abbastanza da Lea, graziosa ristoratrice vegana, Ennio vede un’unica via di salvezza: scrivere un’altra hit che lo renda famoso e lanciarsi in una carriera da trapper. Potrebbe essere il modo per riconquistare V. Oppure potrebbe essere la ricetta del disastro. A rendere indimenticabili Ennio, il suo difettoso cane Raudo e le loro mille disavventure non è solo il ritmo inarrestabile della narrazione o il fascino di una Torino ricca di atmosfera: è sentire, a ogni pagina, che la loro storia appartiene pienamente a chi la legge. Perché questa commedia romantica dolceamara, divertente e vera ha il sapore delle nostre giornate più memorabili, degli amori che abbiamo attraversato e perduto, della speranza e della dolcezza di quelli che iniziano.

L’autore

Attore diplomato alla scuola del Teatro Stabile di Torino, Giovanni Anzaldo ha recitato tra gli altri in Il capitale umano di Paolo Virzì, Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi, Il grande giornodi Massimo Venier. Ha scritto e diretto lo spettacolo teatrale Sullo stress del piccione(2014). Ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Ubu (2010).