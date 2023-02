“Sanremo Writers”: Daria Luppino sbarca nella città dei fiori per condurre la cerimonia di premiazione

Dopo il grande successo ottenuto su Rai1 alla guida del programma “Linea Verde Explora” e dopo aver ritirato in Campidoglio il premio “Antenna d’oro per la TV” come personaggio rivelazione dell’anno, Daria Luppino sbarca a Sanremo.

La conduttrice di origini siciliane sarà protagonista di uno degli eventi più attesi del ricco programma di Casa Sanremo: la premiazione di Sanremo Writers. Oggi, sabato 11 febbraio, alle 17:15, si terrà la finale del concorso letterario di Casa Sanremo. Tra gli ospiti di punta dell’evento: l’attore Lino Guanciale. In collegamento Laura Delli Colli, Presidente della giuria della sezione “Opere Edite” del concorso.

Il vincitore della sezione “Serie TV” sarà annunciato da Maurizio de Giovanni con un videomessaggio. Al termine dell’evento un momento musicale in ricordo di Little Tony a cura della Little Tony Family.