Sanremo 2024, dal 6 febbraio torna StudioNews – Speciale Sanremo

Dal 6 al 10 febbraio StudioNews, il salotto giornalistico nato da un’idea di Patrizia Barsotti, torna a Sanremo per commentare la 74esima edizione del Festival della canzone italiana.

StudioNews, condotto da Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, anche per la terza edizione proporrà commenti e interviste in diretta da Casa Sanremo con ospiti, rubriche e servizi realizzati in collaborazione con l’Agenzia di stampa nazionale Askanews.

In ogni puntata, l’editoriale del direttore Askanews Gianni Todini, interviste esclusive ai Big in gara e ultimissime dal backstage a cura dell’inviata Serena Sartini, le “incursioni” di Alberto Nano, le rubriche “L’Altro Sanremo” di Patrizia Landini, tra musica e consapevolezze green, “Tra le righe del Festival” della scrittrice Maria Paola Guarino.

Tra le novità di quest’anno uno spazio dedicato alle professioni e ai mestieri della televisione, che quest’anno con la RAI celebra i suoi 70 anni, curato da Anna Bisogno,docente di Cinema Radio e TV presso l’Università Mercatorum, l’ateneo digitale delle Camere di Commercio e che del programma è tra gli autori di questa edizione, e un collegamento internazionale quotidiano con CIAOUSA.TV, la piattaforma delle tv italiane all’estero.

“StudioNews – Speciale Sanremo”, realizzato la regia tecnica di Alessandro Castagna, è disponibile in live-streaming martedì 6 e mercoledì 7 febbraio dalle 18.00 alle 19.00, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 dalle 12.30 alle 13.30 su AskaNews, StudioNews, Casa Sanremo TV e il canale 88 del dtt Anita TV.