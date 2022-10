”Mina Settembre 2”: Davide Scafa tra i protagonisti nel ruolo di Cristiano Volla

Tra i protagonisti della prima puntata della serie tv record di ascolti “Mina Settembre 2” c’è Davide Scafa nel ruolo di Cristiano Volla.

“Nonostante i differenti stili di vita, ho molto in comune con questo personaggio come la voglia di rifugiarsi in un’arte per scappare dal mondo esterno e il bisogno di trovare il suo posto nel mondo – racconta Davide Scafa –.Interpretare Cristiano mi ha spinto a scavare dentro per trovare una forza di cui non ero a conoscenza ma di cui entrambi avevano bisogno». Il debutto degli episodi della seconda stagione di “Mina Settembre” ha ottenuto uno share del 28% ed è stato seguito da più di 5.000.000 di telespettatori.

Davide Scafa, attore classe ’97, si avvicina al mondo del teatro e del cinema all’età di 9 anni.

A 14 anni consegue il diploma presso l’Accademia delle Arti Drammatiche di Napoli. Poi si trasferisce a Roma per approfondire gli studi nell’ambito cinematografico,continuando a collezionare diverse esperienze. In tv: “L’oro di Scampia”, “Per amore del mio popolo”, “I bastardi di Pizzofalcone 2”, “Mare fuori” e “Mare fuori 2”. Al cinemac’è l’esperienza con Ciro D’Emilio accanto ad Anna Foglietta in “Un giorno all’improvviso”. Diversi i cortometraggi arrivati oltreoceano e multi premiati per la regia di Ginevra Barboni, Giulio Manfredonia, Stefano Reali,Federico Moccia e Stefano Amatucci.

Da due anni ha aggiunto alle sue esperienze artistiche anche la radio: RTL102.5 e RTL102.5 Napulè (nel Digital space della prima radiovisione d’Italia) e Radio Marte.