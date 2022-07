Cucinotta e Tardino: i due siciliani controfigure di Francesco Gabbani e Can Yaman

Dovrebbe tornare in onda a gennaio 2023 “Tali e Quali“, lo spin-off di “Tale e Quale Show” dedicato alla gente comune che mostra una particolare somiglianza, vocale e fisiognomica, con il proprio idolo musicale.

E mentre Carlo Conti vaglia le candidature dei nuovi falsi d’autore, che conquisterebbero la prima serata del sabato di Rai1, noi continuiamo la nostra ricerca parallela puntando tutto su Alessandro Cucinotta: il performer siciliano, da poche settimane ha ricevuto l’investitura ad alter-ego ufficiale di Francesco Gabbani, proprio dalla viva voce, o sarebbe meglio dire dal pennarello, del cantautore di Spazio Tempo. Un incontro speciale per Cucinotta, a margine del firmacopie dell’album “Volevamo solo essere felici” di scena qualche settimana fa a Catania, avvenuto in un giorno altrettanto speciale: negli stessi minuti in cui abbracciava commosso il suo idolo, Alessandro diventava infatti padre di due splendidi gemellini. Il loro cantante preferito? E’ presto detto. Racconta papà Alessandro: “Canto per loro tutti i giorni una canzone di Gabbani: Viceversa”.

Altro protagonista della prossima stagione tv sarà indubbiamente Can Yaman, protagonista della fiction Mediaset “Viola Come il Mare” al fianco di Francesca Chillemi, siciliana come Emmanuele Tardino, a cui la presunta somiglianza con il divo turco delle soap è costata però una serie di aspre critiche sui social. “Non somigli per niente all’unico e inimitabile Can Yaman”, scrivevano i più gentili tra gli immarcescibili leoni da tastiera, mentre il suo status di sosia veniva attentamente vagliato dall’esperto Gianni Ippoliti nella rassegna stampa rosa di UnoMattina in Famiglia su Raiuno. Livore che il giovane fotomodello e influencer, che in effetti nella fisicità estremamente definita e nel look selvaggio ricorda non poco Can Yaman, non ha mai assecondato: “Quando un personaggio genera così tanta emulazione, ci sarebbe solo da esserne orgogliosi. Evidentemente chi mi attacca non è un vero fan”.