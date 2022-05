Viaggio in Grecia per scoprire le terre più belle e nascoste

Che siano isole, terraferma, spiagge, monti o parchi naturali, la Grecia è una terra ricca di sorprese e di luoghi splendidi da scoprire ogni giorno. Ecco perché i turisti di tutto il mondo amano questa destinazione e ancora una volta la ritroviamo in cima ai loro desideri anche per le vacanze estive: qui possono trovare tutto ciò che cercano e vivere ogni giorno un’esperienza di viaggio differente.

Un piccolo paradiso che permette di andare alla scoperta della storia antica, tra acropoli e resti archeologici; di immergersi in acque azzurre e cristalline; di esplorare piccole isole e colorati villaggi di pescatori oltre che di rilassarsi godendo di un’ottima vista e tramonti indescrivibili.

Per trarre il meglio che questo posto ha da offrire, per il tuo viaggio in Grecia puoi rivolgerti ad un operatore turistico online come Tramundi, noto per le proposte variegate e sempre originali che soddisfano anche il traveller più esigente.

Quali sono le mete più trendy del momento? Di sicuro le isole sono le destinazioni più gettonate anche per l’estate 2022. Gli arcipelaghi più conosciuti, come le Cicladi, le Ionie e il Dodecanneso stanno ottenendo un ottimo riscontro: ecco perché un tour in barca a vela verso le isole Ionie, anche note per essere le isole verdi della Grecia, può essere un’idea per una vacanza diversa dal solito.

L’ideale per distendersi sulle spiaggie bianche e candide, fare un tuffo nel mare azzurro cielo, ammirare lo strepitoso panorama da una delle splendide scogliere montuose e poi trascorrere un po’ di tempo nei piccoli paesini.

Chi cerca un po’ di vita e movimento, anche notturno, può scegliere Rodi, una splendida isola con un centro vivo, ricco di bar, ristoranti e discoteche e dalle bellissime spiagge (al Nord ci sono i lidi più selvaggi e incontaminati).

Da non perdere anche Karpathos, perla del Mar Egeo. I suoi tratti contraddistintivi? Le spiagge bianche, facilmente raggiungibili, circondate da uno splendido mare dalle acque cristalline e ricche di pesci.

Anche Creta, luogo di nascita della leggendaria civiltà minoica, è un’ottima meta estiva. L’isola è divisa tra una zona turistica, ricca di hotel, resort di lusso e attività turistiche e una zona più naturale e incontaminata, al Sud, dove è possibile perdersi tra ulivi, monti, piccoli monasteri e villaggi antichi.

Non solo isole e spiagge. La Grecia, come abbiamo anticipato, ha molto da offrire anche lontano dalle coste. Atene, per esempio, è nota per i suoi resti archeologici ma può rivelarsi un’inaspettata sorpresa anche per chi cerca quartieri vivi in cui esplorare la street art e assaporare i gusti gastronomici cittadini.

Da non perdere, infine, i monasteri di Meteora, splendide architetture non troppo distanti da Salonicco e che si trovano in cima ai monti: un vero spettacolo.