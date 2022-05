Alessandro Strumbo, pioggia di vip per l’apertura del suo nuovo salone nel cuore di Roma

È stata un’inaugurazione in grande stile quella che si è tenuta lo scorso 8 maggio in occasione dell’apertura del nuovo salone di bellezza di Alessandro Strumbo nel pieno centro di Roma – precisamente in via Vittoria, 16 – tra piazza di Spagna e piazza del Popolo. a cui hanno partecipato tanti clienti, amici, collaboratori , fornitori e volti noti del jet set romano.

Matilde Brandi, Alessandro Strumbo e Gabriel Garko

La serata – che ha visto la presenza numerosa di clienti, amici, collaboratori, fornitori e volti noti del jet set romano – si è conclusa con un’apericena nel locale “Nazareno” dove si è brindato e ballato fino a notte fonda.

Alessandra Pierelli e Alessandro Strumbo

Tra le celebrity presenti che, con piacere, si sono lasciate fotografare insieme all’amico Alessandro Strumbo, non sono passati di certo inosservati Gabriel Garko, Matilde Brandi sempre sorridente e con un outfit colorato e solare, Stefania Orlando con il marito Simone Gianlorenzi, Leopoldo Mastelloni, Rocco Casalino, Alessandra Pierelli, Daniele Pompili, Monia El-khalfane (Miss Marocco 2010), Eliana Michelazzo, Stefania Marchionna e tanti altri.