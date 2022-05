La7d, arriva “Urban Scouters” con Elisa Sciuto: alla scoperta dei lati sconosciuti delle più belle città italiane￼

Da domenica 29 maggio, alle ore 18:20 su La7d, arriva “Urban Scouters”, il nuovo programma settimanale condotto dalla giornalista e speaker radiofonica Elisa Sciuto.

Al centro di ogni appuntamento una sorta di videodiario che – partendo dal contesto social per arrivare al piccolo schermo – porterà gli spettatori alla scoperta delle più belle città italiane – da Roma a Milano passando per Torino – facendo conoscere posti inaspettati, persone sorprendenti e cose fuori dall’ordinario.

Muniti di monopattini elettrici e del loro cellulare, gli “Urban Scouters” realizzeranno immagini e interviste per raccontare percorsi e luoghi che poi diventeranno le “stories” necessarie a comporre ogni singola puntata. Il loro viaggio partirà da un luogo emblematico della città, come a ribadire le due anime che possono convivere in uno stesso luogo, quella più mondana e quella quasi sconosciuta ai più, per poi iniziare la ricerca di quei luoghi conosciuti non per la movida o perché patinati ma grazie al passa parola. Luoghi rappresentativi di un quartiere, conosciuti da chi lo abita, ma non sempre dal cittadino.

#Food, #Handicraft e #StreetArt saranno le tre grandi aree tematiche che gli “Urban Scouters” condivideranno con gli ospiti che incontreranno durante il loro viaggio che diventeranno in qualche modo la voce narrante di un mondo quasi sconosciuto, legati a quella città o a quel particolare luogo per esperienze personali.