Lotta ai tumori: Elisabetta Gregoraci Presidente onorario dell’associazione ”Il Coraggio dei bambini”

È dotata di grande sensibilità e lo dimostra costantemente. Elisabetta Gregoraci annuncia sul suo profilo Instagram con orgoglio di essere stata insignita del prestigioso titolo di Presidente onorario dell’associazione Il Coraggio dei bambini, fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali, persone sensibili alla tematica e da medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano a favore della cura e della ricerca nell’ambito della Neuro-Oncologia Pediatrica.

“L’associazione il Coraggio dei Bambini ONLUS mi ha conferito l’incarico di Presidente Onorario”, dichiara grande entusiasmo Elisabetta Gregoraci. “L’associazione si occupa di raccogliere fondi per il Bambino Gesù destinati alla ricerca per la lotta ai tumori cerebrali solidi infantili e ho già avuto modo di dare il mio contributo donando un macchinario utile alla diagnosi e alla cura di queste malattie. Questo ruolo così importante mi consentirà di seguire da vicino l’attività del Bambino Gesù in questo settore e aiutare i bambini e le loro famiglie ad affrontare momenti difficili”.

Lo scopo dell’associazione è principalmente quello di creare una comunità scientifica che, attraverso il lavoro di ricerca delle proprie strutture interne (comitato scientifico, medici, biologi, fisioterapisti, infermieri, volontari e soci sostenitori), operi nella ricerca, nella divulgazione e sensibilizzazione rispetto alla malattia oncologica pediatrica in generale e neuro-oncologica in particolare.

L’ impegno dell’associazione è volto a finanziare progetti di ricerca scientifica al fine di favorire lo studio e la cura.