Nino Manfredi, il figlio Luca inaugura a Serrone l’arena-teatro intestata al padre nel parco San Rocco

Con la straordinaria partecipazione e con tanta commozione del regista Luca Manfredi, a Serrone è stata inaugurata l’Arena – Teatro Nino Manfredi nel Piazzale San Rocco, su proposta dell’Associazione Culturale “Rocca D’Oro”.

Nell’abbracciare, emozionato, la scultura in ferro a grandezza d’uomo Luca ha esclamato: “Sono molto contento d’inaugurare questo teatro all’aperto a nome di Nino, e Nino sarebbe molto contento di questo omaggio che ha fatto Serrone. Basti pensare che mio padre é nato a Castro dei Volsci, un paese che é come Serrone che ha un teatro comunale che si chiama Vittorio Gasman, che adesso vorrebbero far un monumento all’emigrante visto che mio nonno e stato emigrato in America”.

Dopo la benedizione delle sculture con il giovane parroco Dan Piero Isola, è stato consegnato il XXXII Premio Internazionale Professionalità “Rocca D’Oro” ai giornalisti Francesco Terrone (spiritualista e poeta) che ha dedicato una bella lirica alla guerra in Ucrania letta dal vice sindaco Enilde Tucci, e all’altro collega Turco Baris Seckin dell’agenzia stampa Anadolli (Ansa turca) portati dal membro della giuria il giornalista turco Dundar Kesapli e, ovviamente, a Luca Manfredi, con il patrocinio del Comune e della Proloco di Serrone, rappresentata dal nuovo presidente Tommaso Damizia.

E’ stata una cerimonia sobria, perché il premio si è dovuto anticipare, dopo che é stato inaugurato con la scoperta della lapide in ferro dell’Arena Teatro comunale Nino Manfredi, vicino alla scultura in ferro lavorato, realizzata dal 94enne artigiano Prof. Giuliano Orlandi, di Colleferro

Ad accompagnare Luca Manfredi l’immancabile amico fraterno Gigino Concutelli. Il tutto per ricordare che nel lontano 1996, il grande artista Italiano Nino Manfredi venne a Serrone insieme alla moglie Erminia, e al fratello Dante, cardiologo, per ritirare l’allora scultura di Egidio Ambrosetti.

Prima di consegnare i premi è stato proiettato il filmato che ha ricordato la venuta di Nino Manfredi a Serrone nel lontnano 1966, dove nino ha intrattenuto il folto pubblico con le sue frizzanti barzellette.

Gli illustri ospiti, poi, sono stati ricevuti in comune dal sindaco Giancarlo Proietto, dal Vice Sindaco Enilde Tucci e l’assessore alla cultura Claudia Damizia che gli hanno consegnato la pergamena della delibera di giunta per l’istituzione dell’Arena -Teatro comunale Nino Manfredi situata nel Parco san Rocco.

La Fondazione “Roccadoro” avrà il logo i Simona Morelli mentre gli altri loghi sono stati realizzati da grandi artisti italiani a cominciare Giancarlo Antonini, Tarcisio Damizia, Dario De Blanck, Ennio Calabria, Maria Pia Capocci, Giacomo Lisia, Elvino Echeoni, Belisario Mancini ( scultura in plexiglas), Valerio Mazzoli, Carlo Busiri Vici, Gianni Testa, Franco Costa, Egidio Ambrosetti, Simona Morelli, (scultura in mosaico) José Ramon Tarazona Gelvez, Claudio Spada, Carlo Riccardi, Luigi Centra, Donatella Gismondi, Antonio Fiore (Ufagrà), Jakline Colette Nakash de Blanck e Marco De Angelis, per i quali loghi sono stati fatti annulli Speciali Postali ed è stato pubblicato dall’associazione un libro.

Nomi importanti dell’arte Italiana, che hanno portato cultura e lustro al premio di Serrone, quadri che saranno blindati perché formeranno il capitale della fondazione “Roccadoro”, che ha organizzato questa 32° edizione per non far perdere l’importante tradizione del premio “Rocca D’oro”, che ha portato a Serrone: premi Nobel, Cardinali, Ministri, Assessori Regionali, Presidenti di Provincia, prefetti, questori, generali, colonnelli e una miriade di personaggi delle varie università italiane ed estere, ed anche il campione del mondo di scacchi Anatoly Eugeny Karpov.

Manifestazione che si é allargata anche nei paesi vicini di Paliano, Piglio (quì nel 2013 è stato fatto emettere un francobollo da Poste Italiane per il Cesanese del Piglio D.O.C.G.) e Colleferro, sempre curate dall’associazione Culturale Rocca D’oro” fortemente voluta e presieduta dal giornalista Giancarlo Flavi, che per questi avvenimenti ha dato alle stampe tre Libri: La Pace Spunta a Serrone, Il Cardinale e Serrone i Grandi artisti, il Presepe e gli Annulli Postali. Libri, che raccontano i vari e importanti momenti vissuti a Serrone negli ultimi 30 anni. Paese che ha avuto una fervente attività culturale, insieme alle varie amministrazioni che si sono succedute.

Infine, un particolare ringraziamento alla Carrozzeria “Punto Auto” di Paliano di Claudio Sperati per la verniciatura a fuoco delle sculture ed a Tony Minori per averle installate sul muro di San Rocco. Opere a ricordo permanente di questo grande avvenimento culturale che inorgoglisce e fa crescere il paese. Questa inaugurazione darà vita ad una rassegna di teatro amatoriale che si farà nella prossima estate, con l’impegno di Luca di tornare a Serrone per presentare il libro ”Un friccico nel core. I cento volti di mio padre Nino“.