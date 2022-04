GreenGum, cambiare volto alla gomma: l’idea di due donne di Cerveteri

Dall’amore e dal rispetto per la natura e l’ambiente di due donne di Cerveteri – Marzia e Alessia – nasce GreenGum, un’azienda che riesce a creare qualcosa di bello utilizzando un materiale – la gomma – che solo apparentemente è destinato a fine vita.

“L’idea nasce quella volta in cui mia moglie Marzia decise di cambiare le gomme della sua bicicletta, dietro mia insistenza dato che erano diventate pericolosamente dure e vecchie. Così, dopo aver scelto quelle nuove, si è recata in discarica con l’intenzione di liberarsi di quelle vecchie” racconta Alessia, aggiungendo: “Qui la scoperta che i copertoni delle bici non solo non sono riciclabili, ma per di più la discarica non può ritirarli. La sola alternativa dunque sarebbe stata quella di gettarli a pezzi nell’indifferenziato. Non perdendosi d’animo, Marzia si è rifiutata di gettare nell’indifferenziata del materiale praticamente eterno, che avrebbe inquinato terra e mare”.

Così nasce la prima cellula di GreenGum: “Ci ha pensato su parecchio e le si accese una lampadina: poteva usare quelle vecchie gomme per creare nuovi oggetti utili!” conclude Alessia. Il resto è frutto di esperimenti e ingegno, compresi errori e pazzie a volte geniali, che contraddistinguono le creazioni GreenGum (shop).

I prodotti sono variegati – borse, zaini, pochette e tanti altri – ma, una cosa è certa, indiscutibilmente unici: ogni imperfezione è un segno caratteristico e non un difetto.

Il servizio clienti GreenGum è a tua disposizione dal lunedì al venerdì alle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle ore 18. Puoi contattarlo al numero 3381120694 oppure inviando un’email al seguente indirizzo: greenguminfo@gmail.com