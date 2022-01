“Fantasy Island”: su Sky e NOW dal 24 gennaio il sequel del cult “Fantasilandia”

A cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 “Fantasilandia” e i suoi misteriosi protagonisti, Mr Roarke e il suo assistente Tattoo, hanno fatto sognare intere generazioni. Adesso una inedita, affascinante Miss Roarke è pronta ad accogliere gli ospiti del paradisiaco resort della stessa magica isola, e a trasformare in realtà i loro sogni più nascosti: arriva su Sky Serie e in streaming su NOW dal 24 gennaio alle 21.15 “Fantasy Island“, sequel/reboot della omonima serie cult.

Già rinnovata per una seconda stagione dopo il grande successo riscosso oltreoceano, la serie, in dieci episodi, racconta l’incredibile vacanza di uno o più ospiti per puntata, accolti sull’isola da Elena Roarke, interpretata da Roselyn Sánchez, dalla sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes) e dal responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez), che faranno di tutto per rendere indimenticabile la loro permanenza sull’isola.

Discendente dell’iconico Mr. Roarke, Elena è la nuova responsabile dell’isola. Ha messo da parte le proprie ambizioni, e anche l’amore della sua vita, per portare avanti questo progetto, una vera e propria eredità di famiglia. Profondamente in grado di comprendere la natura umana, Elena gestisce il resort come all’apparenza fosse la cosa più facile del mondo. Dietro questa facciata, però, si nasconde l’ansia delle responsabilità accettate più o meno volontariamente.

La trama

L’affascinante ed elegante Elena Roarke, erede di un “certo” Mr. Roake, gestisce un resort di lusso su una splendida isola tropicale, un vero e proprio paradiso in Terra, un posto dove è possibile realizzare per davvero i propri sogni, anche quelli più incredibili. Come però ben recita un famoso modo di dire, bisogna stare attenti a ciò che si desidera…perché potrebbe avverarsi! Insieme ai fidati Ruby – un’ospite che decide di accettare una seconda possibilità e di restare a vivere sull’isola – e Javier – pilota, meccanico e, di fatto, “tuttofare” del resort –, Elena accoglie una serie di ospiti che avanzano le richieste più disparate. Richieste che, non si sa bene come, vengono sempre soddisfatte. Nel bene e nel male…

Guarda il trailer di “Fantasy Island”: