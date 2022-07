I costumi per l’estate 2022: guida ai modelli di tendenza

Con l’arrivo dell’estate, è giungo anche il momento di sfoggiare il capo più importante della bella stagione: il costume! Che sia intero, due pezzi o bikini, il costume è uno dei capi indispensabili da possedere nel nostro armadio e nelle nostre valigie.

Scopriamo insieme le tendenze swimwear più cool di questa estate 2022.

Costume intero

Fa il suo grande ritorno nel panorama della moda estiva l’intramontabile costume intero. Un capo pratico e perfetto anche fuori dall’acqua, ideale per spostarsi dalla spiaggia all’aperitivo restando sempre cool… proprio come il costume intero a triangolo con nodi, drappeggio laterale e sgambatura alla baywatch, by Embè Couture. Per un look senza tempo ma all’ultima moda!

Collezione Zaira by Embè Couture

Bikini crochet

Tra le tendenze più in voga del momento, troviamo i bikini ad uncinetto, coloratissimi e molto chic. Il bikini crochet è ideale da indossare sia solo o abbinato ad altri capi per dare un tocco bohémien ai vostri look. Il brand Calzedonia ha puntato molto sui capi crochet: la linea swimwear del brand, infatti, propone costumi da bagno lavorati all’uncinetto con fantasie geometriche colorate e vivaci.

Trikini

Il trikini è il più seducente dei costumi da bagno. Un tre pezzi che valorizza il corpo femminile sottolineando il punto vita. I brand beachwear più affermati lo propongono con ferretto o push up, o con laccetti, per regolare la vestibilità. Colorato, nero o con una fantasia animalier, il trikini è il giusto mix di sensualità che in vacanza non può proprio mancare.

Bikini classico

Ritorna alla grande il classico bikini con triangolo e slip chiuso ai lati da laccetti, soprattutto nella sua versione più ridotta e sensuale, ma una grande novità: il bikini con lunghi lacci da annodare in vita, al collo o dietro la schiena. Non c’è brand che non presti attenzione a questo dettaglio… occhio solo all’abbronzatura!

Cut Out

Altra tendenza molto in voga, è quella dei costumi da bagno con dettagli cut-out geometrici oppure scintillanti. Ossia realizzati con dei tagli che mostrano lembi di pelle dove meno c’è lo aspettiamo. Audaci e originali, danno quel pizzico di pepe e brio ai nostri look da spiaggia!

Qual è il vostro costume preferito? Sono molto curiosa!

#ildiavolovestekate

Instagram – Facebook