Festa del Cinema di Roma: torna l’esclusiva lounge firmata Hollywood Communication

In occasione della 16a edizione della Festa del Cinema di Roma, al Donna Laura Palace, il lussuoso albergo nel centro della Capitale, torna l’esclusiva Lounge firmata Hollywood Communication, un appuntamento unico che ogni anno raduna volti noti del piccolo e grande schermo.

Dal 14 al 24 ottobre, la Hollywood Celebrities Lounge sarà aperta a tutti i suoi ospiti per farli entrare in una delle eleganti suites dell’ultimo piano in cui è allestita la giftroom per poi accomodarsi in una delle terrazze panoramiche mozzafiato della città, il meraviglioso Roof Garden dell’Hotel e gustare in anteprima le novità di Chin8 Neri, assaporare l’aroma del caffè Barbaro, i vari tipi di tiramisù della linea Bar 4.0 o in anteprima le selezioni dei vini firmati Farnese.

Tra incontri mondani, sfilate sul red carpet e conseguenti proiezioni esclusive in anteprima, i vip di casa nostra scelgono la Hollywood Celebrities Lounge perché è sinonimo di qualità, eperienza ed esclusività; non a caso tante aziende italiane che vogliono omaggiare le star si affidano nelle mani di Mary Calvi e Antonio Lange, i due padroni di casa.

Tra conferme e nuovi brand, la giftroom si riconferma una vera eccellenza per qualità e cura nella scelta delle griffe presenti al Festival, tra questi: MANU, DRESSIJ BRANDGIOIELLI, MBRERA, IL RICHIAMO DEGLI ANGELI, ALBANO, RODRIGUEZ1000, GIOSELIN, 61 IK, BSELFIE, COQUILLETTE, STANARTIS, FERDINAND ATELIER, CUSTOX, DOUBLE ICE, DUMAS, SHARONSTORE, PROFUMO WEB, LUXURY BITE JEWELS e 93 STREET.

E per finire non potevano mancare gli hairstylist della Celebrity Event che cureranno trucco e parrucco di tutti gli ospiti che sfileranno sul red carpet.