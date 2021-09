Marchetti Tech, nuovi accordi al Middle East Stone di Dubai

Grande successo al Middle East Stone di Dubai tenutosi dal 12 al 15 settembre scorso per Marchetti Tech, che ha presentato le nuove vernici al graphene per applicazioni industriali di vario tipo. In particolare, l’azienda ha firmato contratti importanti per infrastrutture per la realizzazione di ponti, manufatti metallici per le raffinerie di petrolio. Sono stati anche stabiliti accordi di collaborazioni con distributori per i paesi del golfo che nei prossimi mesi inizieranno ad importare le vernici della Marchetti Tech rendendo così ancor più globale questo prodotto innovativo made in Italy già tanto apprezzato nel mondo. Due contratti di join venture sono stati firmati e saranno ufficializzati entro la fine dell’anno.

Il CEO Joseph Anthony Miceli ha dichiarato: “Le aspettative di tanti operatori economici erano molto basse per questa fiera – invece noi eravamo cautamente ottimisti, grazie al lavoro svolto dei nostri collaboratori – i risultati sono andati oltre le aspettative non solo per i nuovi distributori che hanno richiesto di commercializzare le nostre vernici soprattutto quelle ad alto contenuto tecnologico – siamo soddisfatti per le alleanze che sono nate da questa esperienza che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi.”

“La nostra azienda non fa vendita durante le fiere – questa volta abbiamo ricevuto ordini importante da evadere – questo è un riconoscimento per il lavoro dei nostri tecnici e laboratori”, ha spiegato la sales manager Antonella Pietrelli.

Marchetti Tech ha annunciato la sua prossima partecipazione a numerose fiere che si terranno in presenza in Italia e all’estero a partire dal prossimo MarmoMac di Verona.