Da sempre Sanremo, in occasione del Festival, per gli addetti ai lavori ma anche per i veri protagonisti, alimenta l’adrenalina a mille. Ecco perché nella meravigliosa ed elegante cornice del Grand Hotel & Des Anglais tutti coloro che cercano un momento di vero relax potranno farlo nella Somnia Aura SPA targata Dream Massage.

Si tratta di una location dedicata al beauty e al benessere che accoglierà in un ambiente esclusivo, i cantanti in gara alla kermesse canora, i vip che gravitano intorno alla manifestazione, i giornalisti e gli esperti del settore.

Enrico Santamaria

Cosa darà un tocco di sana e necessaria estrosità, è la presenza di Cool-Made di Enrico Santamaria, un personaggio meglio conosciuto come Santy da anni per aver gestito un quarto del mercato italiano del divertimento by night e attualmente in evoluzione con uno spin off denominato Factory: una sorta di laboratorio artigianale dove propone, anche in e-commerce, oggetti selezionati quali bijoux o occhiali di varie fogge, capi d’abbigliamento e che ha visto partire tutto da una sua linea di profumi genderless o per ambiente dai colori e dalle essenze uniche ed eccezionali.

Non c’è dubbio che molti personaggi famosi transiteranno nei suoi spazi: Santamaria da tempo segue anche la tv come manager, alimentando di più il talento dei suoi assisiti che non solo l’aspetto estetico.

Nella Somnia Aura SPA, la Cool-Made Factory avrà occasione di far conoscere, per esempio, la collezione di profumi dedicati all’Italia che da pochissimo sono state lanciate nel mercato. Si presentano in confezioni prestigiose, con i profumatori artigianali realizzati a mano con la corteccia dì Sesbania arrivati dall’Indonesia realizzati x l’occasione a forma dì fiore.

“Factory, il nostro laboratorio creativo, la parte più moderna, vivace, e ricca di bellezze è stata la nostra ispirazione per una collezione di profumi affascinanti e di prestigio, avveniristici ma anche di carattere romantico e minimal. Gli ingredienti premium, di questa collezione creano una sorta di alchimia che ti consente di viaggiare con il linguaggio dei profumi, invisibile, ma con una storia che parla attraverso una fotografia olfattiva e una speciale combinazione di emozioni che vogliamo dedicare all’Italia. Emissario di emozioni e ricordi, il Profumo, rigorosamente Made in Italy con fragranze a base naturale e confezionato con materie prime ecosostenibili, si fonde con un design elegante e raffinato. Cool-Made Factory é rappresentato da 2 Eau de Parfum genderless (Factory e Black Kiss) e 4 Profumi Ambiente dedicati alla Repubbliche Marinare (Amalfi, Genova, Pisa, Venezia)”

Un’intera settimana di attività ludiche, in quella che viene già ribattezzata come la SPA dei Vip al Grand Hotel & Des Anglais, situato a ponente della Città dei Fiori e a due passi da Casinò. Tra massaggi, relax nelle vasche idro, cura del corpo e prodotti esclusivi (come quelli di Cool-Made) saranno 5 giorni in cui, oltre alle “fatiche” del Festival, ci si potrà prendere cura di se stessi. Previsto anche un contest di massaggiatori.

L’inaugurazione con la presenza del patron Stefano Serra, del Sindaco Biancheri e di molti volti famosi legati al Festival della Canzone Italiana, è prevista per martedì 1 febbraio alle ore 16. La madrina dell’evento sarà la conduttrice Antonella Salvucci.

Per info: www.coolfactory.it