Venezia 78, i vincitori di Women in Cinema Award: spazio alla voce delle donne afghane

Ieri, mercoledì 7 settembre, sono stati consegnati i riconoscimenti della terza edizione di Women in Cinema Award, premio ideato da Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo e dedicato alle donne e agli uomini che nel loro percorso professionale dimostrano particolare attenzione alle donne.

La voce di questa edizione è stata quella delle donne afghane, di quelle che sono riuscite ad andar via e che lottano per le loro sorelle rimaste intrappolate dai terribili eventi di questi giorni.

“È importante che tutti i paesi capiscano qual è la situazione reale in Afghanistan. I talebani non mostrano la loro faccia reale, siamo in pericolo costante. Dovete aiutarci. – Ha detto Zahra Ahmadi, imprenditrice e attivista afghana per i diritti delle donne arrivata da Kabul, grazie alla mobilitazione voluta dal fratello Hamed -. Sono una voce di chi non ha voce, i talebani sono assassini della nostra speranza, assassini della nostra anima, non c’è nessuno spazio per legittimarli”.

Le fa eco anche Shahrbanoo Sadat, giovane scrittrice e regista: “Non lasciateci sole. Lo chiedo come artista e come donna, in Afghanistan non ci è più concesso di esprimerci e le nostre vite sono costantemente in pericolo. I talebani sono terroristi, è bene che sia chiaro a tutti” ha dichiarato in un videomessaggio.

Accanto alle donne afghane si sono uniti nell’accorato appello le altre protagoniste di questa edizione di Women in Cinema Award, Alberta Ferretti, prima stilista a ricevere il WiCA, Jasmila Zbanic, autrice sempre in prima linea nel raccontare storie forti ed accendere, Marta Donzelli, produttrice e presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, l’attrice Virginie Efira, la scrittrice, Nadia Terranova, i cui libri sono tradotti in tutto il mondo. Infine anche Silvio Danese, giornalista da sempre attento al cinema realizzato da registe e autore di “Intervista alla sposa”, un intenso romanzo incentrato sul tema della violenza sulle donne. Mentre la giovane e talentuosa regista Alice Filippi ha ricevuto il premio per la miglior regia per “Sul più bello” regia dell’Italian Contemporary Film Festival di Toronto, partner culturale di WiCA.

La cerimonia di premiazione è stata presentata da Claudia Conte presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo.

I premi – rappresentati da un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato – sono conferiti da un’Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi.

(photo credit Anna D’Agostino)