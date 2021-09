La spesa online è ormai diventata uno dei trend ai quali gli italiani non sembrano voler rinunciare, infatti, in seguito alla pandemia, in Italia si è avuto un aumento del 208%.

Gli acquisti vengono effettuati tramite i siti web o da alcune app sullo smartphone e tra i prodotti più acquistati online dagli italiano al primo posto troviamo frutta e verdura, ma anche dolci e snack.

Anche altri prodotti hanno triplicato le proprie vendite, come i preparati per pane e pizza fatti in casa che sono slittati a +5046% e i prodotti per la cura delle mani, con il 4615% in più rispetto a prima.

Quali sono i vantaggi della spesa online

I vantaggi di fare la spesa online sono diversi, vediamo insieme qui di seguito quali sono.

– Sicurezza, una parola che a causa dell’emergenza da Covid conosciamo molto bene. Grazie alla spesa online non vi è la necessità di preoccuparsi di mascherine, gel igienizzanti e assembramenti dovuti alla coda alle casse. In quest’ultimo periodo, quindi, ci si sente molto più sicuri ad ordinare la spesa da casa e riceverla direttamente alla porta.



– Comodità, la parola d’ordine della spesa online. Con questa modalità di acquisto non si presentano tutti i problemi derivanti dall’acquisto presso i supermercati: niente fila, niente attese, niente ricerche inutili. Si ha la comodità di avere tutto a portata di un clic, senza nemmeno dover mettere gli articoli comprati nelle buste. Inoltre, come dicevamo prima, il comfort principale di acquistare online è la consegna della spesa a domicilio; servizio ormai disponibile presso diversi supermercati, come Easycoop.com, per fare un esempio concreto, in grado di agevolare anche il trasporto delle buste, talvolta molto pesanti, in macchina e a casa.



– Risparmio, infatti la spesa online dà modo di avere tutti i prodotti disponibili del supermercato e vengono evidenziate molte più offerte rispetto a quelle in loco, alcune società danno anche degli sconti come incentivi per portare la gente ad acquistare online. Se si pensa poi anche al tempo che si perde ad andare fare la spesa al supermercato e il costo dello spostamento in macchina, il risparmio diventa maggiore.



– Diversità dei prodotti, la scelta degli articoli online è davvero molto ampia e con la comodità di trovare tutti i prodotti raggruppati per tipologia. Al supermercato capita di fare, a causa della fretta, sempre gli stessi acquisti, mentre online si ha la possibilità di guardare con attenzione quelli che più si adattano alle proprie esigenze e di sperimentare qualche nuovo articolo.

L’aumento dei consumi biologici

In questo ultimo periodo si è avuto anche l’aumento dei consumi biologici, il quale ha registrato un incremento del 16% rispetto agli anni precedenti, grazie alla vendita presso la grande distribuzione.

Quali sono i prodotti biologici che preferiscono gli italiani? È possibile fare una top cinque degli articoli bio per tasso di crescita: le uova di gallina, l’olio extravergine d’oliva, le confetture spalmabili a base di frutta, tutta la varietà di verdure fresche e la frutta secca senza guscio. In più tra i prodotti biologici più venduti attraverso la grande distribuzione ci sono i sostitutivi del latte uht, pasta secca integrale, di farro o kamut, i biscotti e i panetti croccanti.