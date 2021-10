“Nelle Stagioni di Ostuni”: la Puglia da gustare tutto l’anno

L’estate 2021 ha consacrato la Puglia come meta ideale per le vacanze di italiani e stranieri. Sono tante le celebrità che hanno scelto di trascorrervi qualche giorno, godendo delle bellezze dei borghi storici, dei saporiti piatti tipici e della pace dell’entroterra variegato, tra trulli e masserie, dai vigneti agli ulivi secolari lungo la costa.

Ad Ostuni e dintorni è possibile fruire di tutto questo anche durante gli altri periodi dell’anno, grazie al progetto “Nelle Stagioni di Ostuni”, proposto dall’omonima società consortile. Grazie alla sua composizione di tre aziende agricole, un tour operator ed una cooperativa di guide, oltre che a tanti partner sul territorio, attorno ai tanti prodotti enogastronomici sono progettate esperienze turistiche autentiche, che si intrecciano con le tradizioni, gli usi ed anche con le occasioni religiose. Le esperienze sono immersive perché mettono in contatto diretto i turisti con i produttori locali, a seconda delle tipicità del periodo scelto.

In autunno ed inverno, ad esempio, è possibile vedere o partecipare alle fasi di raccolta delle olive, e come vengono trasformate nei frantoi in olio extravergine d’oliva, una vera eccellenza locale che contribuisce a rendere famosa la regione nel mondo.

La vendemmia caratterizza i mesi che vanno da fine agosto a fine settembre, e le cantine diffondono il loro speciale odore di mosto, e brulicano di persone che non attendono altro di assaporare il risultato di un anno di lavoro. Ottavianello, susumaniello, bianco d’Alessando, rampone, minutolo sono solo alcuni vitigni che caratterizzano la Valle d’Itria, che ricade anche in una parte del territorio ostunese.

L’inverno e l’inizio della primavera compensano con i loro sapori decisi le temperature più fredde, con le cime di rapa e le altre brassicaceae, le minestre di legumi, i puré di fave con le erbette selvatiche.

Con l’estate apprezziamo i sapori freschi di tanti ortaggi e preparazioni a crudo, come le frise condite con i pomodori locali, l’acqua sala, una zuppa fredda a crudo simile alla più famosa panzanella, che ne condivide le origini povere contadine. Tanta frutta fresca dagli intensi sapori caratterizza le tante merende e fine pasti. Ma molta frutta viene anche preparata in conserve, come le confetture o i fichi mandorlati, fino alle paste di mandorla cotte nei tipici forni a legna d’ulivo.

Tutte le esperienze sono personalizzate, a seconda che si tratti di famiglie, gruppi o individuali. Gli ospiti possono scegliere di soggiornare in campagna, nelle meravigliose masserie, trulli o dimore storiche, oppure nei centri storici in strutture 4****. Oltre a moderni veicoli e/o scooter per spostamenti più lunghi, alcune attività prevedono spostamenti in bici, a cavallo, in auto elettriche.

I luoghi più speciali li raggiungiamo però con passeggiate alla portata di tutti, attraversando gli oliveti secolari, orti medievali, grotte, frantoi ipogei utilizzati per secoli per produrre l’olio venduto in tutto il mondo.

Le aziende che fanno parte de “Le Stagioni di Ostuni” sono: Bio Solequo Coop, Masseria Asciano, Az. Agr. Angela Maria Melpignano, Albergo La Terra-TodoModo Multisolution Travel, Gaia Environmental Tours.

PROGETTO “NELLE STAGIONI DI OSTUNI: PERCORSI ED ESPERIENZE DI SAPORI, CULTURA E TRADIZIONI”

P.S.R. Puglia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici”.

Beneficiario “Le Stagioni di Ostuni Società Consortile a Responsabilità Limitata”.