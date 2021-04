“Barry”: su Sky dal 12 aprile la dark comedy con Bill Hader e Henry Winkler

A partire dal 12 aprile, tutti i lunedì in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, arriva finalmente in Italia la prima stagione dell’acclamatissima dark comedy HBO “Barry”. Dal 3 maggio, back to back, arriverà invece la seconda stagione. La serie ha come protagonista Bill Hader (anche produttore esecutivo), apprezzato stand-up comedian del “Saturday Night Live” che ha vinto con questa interpretazione l’Emmy Award come miglior attore protagonista in una commedia, e vede nel cast, fra gli altri, Henry Winkler (“Happy Days“), anche lui grazie alla serie vincitore di un Emmy come miglior attore non protagonista.

Barry (Bill Hader) è un ex marine che vive nel Midwest e lavora come sicario a basso costo. Solitario, depresso e insoddisfatto della sua vita, si reca con riluttanza a Los Angeles per uccidere un aspirante attore diventato amante di un mafioso. Barry segue il suo “obiettivo” in un corso di recitazione e finisce per essere accolto nella comunità di un gruppo di entusiasti e speranzosi attori – che hanno come coach Gene Cousineau (Henry Winkler) – all’interno della scena teatrale di Los Angeles. In particolare, stringe amicizia con una studentessa appassionata, Sally. Barry desidera iniziare una nuova vita come attore, ma il suo passato criminale non glielo permette.

Troverà un modo per tenere in equilibrio le sue due vite?

Guarda il trailer di “Barry”: