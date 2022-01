New York: città da scoprire anche durante le Feste

Ci sono città che viene voglia di visitare almeno una volta nella vita. New York è indubbiamente una di queste e può essere considerata a buon diritto il simbolo del sogno americano.

Uno dei momenti migliori per visitare la Grande Mela è quello delle Feste, grazie all’ampia varietà di esperienze ed eventi. Le temperature sono meno fredde di quanto si possa immaginare, complici gli effetti benefici della Corrente del Golfo, e sono generalmente comprese tra i 3 e i 7°C, per cui girare a piedi è più che fattibile. Meglio avere una giacca impermeabile, in caso di pioggia, ma anche qualcosa di elegante per la sera.

Indispensabile pianificare: sono diverse le persone che scelgono New York per le feste di dicembre/gennaio. Se vuoi sapere cosa prenotare a New York, in modo da non perdere nemmeno un’emozione, puoi dare un’occhiata alle idee che trovi in questa guida per New York. Rimarrai sorpreso da quante cose si possono fare e, sì, avrai voglia di tornare.

Come spostarsi a New York

New York conta oltre 8 milioni di abitanti. La sua superficie è vasta, camminare a piedi è piacevole ma può capitare che le distanze siano importanti e avere buone gambe non basti. I monumenti, inutile dirlo non mancano, come lo spazio di Ground Zero, Central Park, la Statua della Libertà, l’Empire State Bulding, solo per citarne alcuni, motivo per cui se avete il dubbio su cosa prenotare a New York vi comprendiamo perfettamente.

Una volta fatta una scaletta e definite le prenotazioni non vi resta che raggiungere dall’hotel le diverse destinazioni. Come? La metropolitana è davvero efficiente e rappresenta una soluzione che permette di vedere i newyorkesi alle prese con il tran tran quotidiano. È aperta sempre e il costo è accessibile: la singola corsa viene 3 dollari che diventano 2.75 dollari se si compra la MetroCard ricaricabile. Un’ottima soluzione per visitare, ad esempio, Manhattan.

Non meno efficiente la linea dei taxi, ai quali i film americani ci hanno abituato. Se in Italia il servizio costa non poco a New York non è così. La tariffa minima è di 2.50 dollari che aumenta di 50 centesimi ogni 0.2 miglia. Il colore è giallo, sono conosciuti non a caso come Yellow Cab, e ce ne sono davvero tantissimi in tutta la città. Se la luce sopra è illuminata, questo vuol dire che potete chiamare “taxi!”: non è stato ancora prenotato. Un’esperienza da non perdere assolutamente.

Non mancano anche i bus, compresi gli Hop on e gli Hop off Buses, che consentono di fare tour indimenticabili per tutta la città, con l’opportunità di scattare foto indimenticabili.

I quartieri più belli

Manhattan, Harlem e persino Broadway sono semplicemente indimenticabili e presentano al loro interno una varietà di esperienze da fare che non basta una settimana per scoprire New York, che rimane una sorpresa anche per chi la vive da anni.

Impossibile non citare anche Little Italy e il Greenwich Village o rinunciare a una passeggiata nell’Upper East Side a Park Avenue. Insomma, la città saprà rispondere a tutte le vostre aspettative. Un’esperienza da portare a lungo nel cuore.