La skincare contro lo stress moderno coi prodotti Valuxxo

La salute passa dalla pelle e lo stile di vita attuale è il suo nemico più difficile da battere, anche perché nell’ultimo periodo le fonti di preoccupazione sono cresciute esponenzialmente e purtroppo i risultati si vedono di riflesso anche sulla pelle maschile.

Prenderci cura di noi stessi non è vanità e non significa soltanto farci belli agli occhi degli altri, ma è soprattutto uno strumento per superare momenti difficili a testa alta.

Il piacere del tempo per se

In tanti hanno riscoperto il piacere di dedicare un po’ di tempo a sé, soprattutto quando i blocchi imposti all’attività hanno allargato a dismisura le pause disponibili. Mattina e sera sono i momenti più importanti per prendersi cura della propria pelle ed è una regola importante per tutti quanti, anche per gli uomini maturi.

Bisogna però stare attenti perché non tutti i prodotti in commercio hanno le stesse formulazioni e risultano efficaci, perché la cute cambia con l’età, lo stile di vita e da una persona all’altra. Inoltre c’è il fattore barba, che influenza molto le condizioni della pelle. Da evitare, comunque, i prodotti con componenti di sintesi e additivi per compensare prestazioni altrimenti scarse degli ingredienti.

La tendenza è quella di scegliere una skincare che si avvalga di sostanze di origine naturale, ma lavorate con un criterio scientifico avanzato, selezionando prodotti e materie prime eccezionali come l’olio di semi di canapa biologico e l’emulium mellifera, solo per citare quelli con le proprietà più interessanti delle composizioni Valuxxo.

Il punto che richiede un trattamento estensivo nel tempo è la zona occhi, perché lunghe ore trascorse davanti allo schermo di un computer possono causare alterazioni, anche molto gravi e invecchiare il volto.

In questi casi si usano trattamenti con sieri specifici come Valuxxo Firming Face Serum che aiuta a restituire tonicità e struttura alla pelle stanca e disidratata, favorendo anche l’effetto di prodotti come Valuxxo Revitalising Eye Cream che lavorano proprio sulle borse.

Solo biologico per la skincare

La catena della qualità per i prodotti per la pelle vede nelle posizioni più basse gli additivi di sintesi, che vanno evitati, poi ci sono gli ingredienti naturali, ma solo quando il 99% di un prodotto è basato su agricoltura certificata si parla di biologico.

Scegliere trattamenti che non contengono sostanze potenzialmente tossiche o scarsamente compatibili come i parabeni, il petrolato, i siliconi e gli oli minerali, aiuta a ritrovare rapidamente l’equilibrio e a riscoprire il piacere di prendersi cura di sé.

Nei prodotti per la skincare di Valuxxo sono completamente bandite sostanze che di solito risultano poco gradite al pubblico maschile come il glicole propilenico, gli SLS, i profumi e coloranti sintetici, senza contare carboneri e PEG.

Le formulazioni puntano invece tutto lo sforzo sul biologico controllato, privo di additivi, fertilizzanti sintetici e pesticidi. La natura, poi, offre tutto quanto il necessario e quindi gli OGM non sono considerati utili per la produzione di cosmetici di alto livello e per tanto vengono banditi.

La routine per la skincare è semplice e molto piacevole,perché permette di uscire rapidamente dalla pesantezza del sonno al mattino, reidrata la pelle in maniera profonda e le dona tonicità, magari accompagnata dall’acqua fredda, per stimolare la circolazione.

La sera l’approccio da seguire è quello orientato verso l’uso di nutrienti, che vengono assorbiti durante la notte e aiutano nella ristrutturazione della pelle, permettendo un recupero progressivamente migliore e maggior vitalità.