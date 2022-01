“Tali e Quali”: Antonio Delle Donne conquista Rai1

Nel ricordo di nonna Raffaella – lei diceva che “ogni sorriso regalato è un biglietto per il Paradiso” – e con l’in bocca al lupo dei suoi genitori, Antonio Delle Donne è approdato su Rai1 tra i “falsi d’autore” di “Tali e Quali” conquistando la difficile platea del sabato sera televisivo italiano.

Il promettente showman, già visto su Rai2 tra i finalisti di “Performer Italian Cup“, con la sua interpretazione di Ultimo ha fatto breccia anche nel cuore della giuria tecnica della trasmissione guidata da Carlo Conti, riuscendo a portare dalla sua anche un osso duro come Cristiano Malgioglio che, il pubblico lo ricorderà, non è stato certo tenero nei giudizi durante la versione classica di “Tale e Quale” con i concorrenti Vip: vi dice niente il nome Alba Parietti?

Antonio Delle Donne nei panni di Ultimo

Con la partecipazione a “Tali e Quali”, Antonio Delle Donne pone una decisiva pietra angolare sul suo percorso artistico; dall’agenzia che lo rappresenta, la Alex Pacifico Management ci fanno sapere che la sua scalata alla conquista di un posto al sole in tv è appena iniziata. Unendo passione e mestiere, Antonio ha avuto finalmente poi l’occasione per mostrare alla più ampia delle platee possibili, il suo indiscutibile talento per le imitazioni. La sua galleria di personaggi, a cui da oggi si aggiunge anche il principino della musica pop italiana Ultimo, è sterminata e va da Vasco Rossi a Michael Bublé, da Renato Zero a Eros Ramazzotti, passando per due grandi voci femminili certamente inusuali per un performer uomo: Elisa e Carmen Consoli.

Un vero fenomeno destinato al successo, che restituisce al palcoscenico quella dignità e quell’autorevolezza di cui sentivamo tanto la mancanza.