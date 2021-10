Il benessere e ben vivere pugliese: il progetto “Nelle Stagioni di Ostuni”

Con la sua storia millenaria, le contaminazioni culturali ed i suoi ritmi lenti, la Puglia è meta ideale per godersi una vacanza piena di benessere durante tutto l’anno.

Grazie al progetto “Nelle Stagioni di Ostuni“, condotto dall’omonima società consortile, è possibile vivere esperienze immersive nella cultura e nella vita di tutti i giorni dei pugliesi. Un team di esperti del territorio guida gli ospiti attraverso i le eccellenze enogastronomiche locali, potendo anche realizzare alcune preparazioni attraverso laboratori del gusto e visite negli oliveti secolari, vigneti, campi di ortaggi e seminativi durante i periodi di raccolta dei gustosi e sani prodotti della terra.

Le esperienze si svolgono su tutto il territorio che va dalla Valle d’Itria alla Piana degli Ulivi Secolari lungo la costa adriatica, passando per gli orti urbani medievali e nei parchi naturalistici limitrofi. Ogni stagione dell’anno offre prodotti unici e specifici, e questi accompagnano le tradizioni e gli usi dei pugliesi. Le esperienze autentiche, in contatto con i produttori, gli artigiani e le persone “iconiche” del territorio, lontano dal tran tran estivo, lasceranno sempre una sensazione di benessere e di riavvicinamento alla propria dimensione umana.

Tutte le esperienze sono personalizzate, a seconda che si tratti di famiglie, gruppi o individuali. Gli ospiti possono scegliere di soggiornare tra campagna, nelle meravigliose masserie, trulli o dimore storiche, oppure nei centri storici in strutture 4****. Oltre a moderni veicoli e/o scooter per spostamenti più lunghi, alcune attività prevedono spostamenti in bici, a cavallo, in auto elettriche.

I luoghi più speciali li raggiungiamo però con passeggiate alla portata di tutti, attraversando gli oliveti secolari, orti medievali, grotte, frantoi ipogei utilizzati per secoli per produrre l’olio venduto in tutto il mondo.

Le aziende che fanno parte de “Le Stagioni di Ostuni” sono: Bio Solequo Coop, Masseria Asciano, Az. Agr. Angela Maria Melpignano, Albergo La Terra-TodoModo Multisolution Travel, Gaia Environmental Tours.

www.lestagionidiostuni.it

PROGETTO “NELLE STAGIONI DI OSTUNI: PERCORSI ED ESPERIENZE DI SAPORI, CULTURA E TRADIZIONI”

P.S.R. Puglia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici”.

Beneficiario “Le Stagioni di Ostuni Società Consortile a Responsabilità Limitata”.