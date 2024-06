“Performer Cup – Italy Pass”, domenica 23 giugno la seconda puntata

Dopo l’ottimo esordio della prima puntata, che ha registrato una media share del 4,7%, domenica 23 giugno, alle ore 8:50, su Rai2, va in onda la seconda puntata della nuova edizione di “Performer Cup – Italy Pass”, il programma televisivo condotto da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato, che celebra il connubio tra arte e sport.

Lo scopo della trasmissione è quello di dar vita a un’avvincente competizione tra i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative, che oltre a essere dei validi artisti sono anche dei veri e propri atleti. Nel corso delle sei puntate, i telespettatori vedranno gli atleti sfidarsi, singolarmente o in gruppo, in esibizioni incentrate su una o più discipline come canto, danza, recitazione, arti circensi e acrobatiche.

“Siamo felici del risultato della prima puntata che ci spingono ancora di più a fare del nostro meglio” commenta Valentina Spampinato, aggiungendo: “D’altra parte, rispetto agli scorsi anni, in questa nuova edizione sono previste più puntate che ci permetteranno di fidelizzare un pubblico che, numeri alla mano, ci sta premiando sin dalla prima puntata”.

Accanto alla giuria – composta da Raffaele Paganini, ballerino e attore teatrale, Stefano Orfei, esperto di arti circensi e acrobatiche, e la performer Giulia Luzi – in questa seconda puntata si affiancherà la special guest Federico Moccia. Sei, invece, i coach: Ketty Capra, Michela Olivieri, Maura Paparo, Klaudia Pepa, Fabio Lazzara e Ivan Lazzara. La giuria tecnica, infine, è composta da Antonio Vandoni, Roberto Cardelli , Andrea Rizzoli, Gabriele Di Giorgio, Emanuele Castrucci, Gianluca Gucciardo, Renato Missaglia, Dariana Koumanova, Lina Gjorcheva , Rita Perrotta, Christian Raggi, Marcello Burgaretta , Salvatore Spinella. New-entry nel cast artistico del format è Elena Ballerini, apprezzato volto Rai, che per l’occasione raccoglie interviste esclusive nel backstage.

Organizzato dallo C.S.A.In. (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e gestito da F.I.P.A.S.S., attraverso il progetto Metodo P.A.S.S. il programma vede in gara sei squadre: Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Resto d’Italia. Al loro interno, oltre ai campioni d’Italia 2024, ci saranno tutti i nuovi componenti della Nazionale Italiana Performer che rappresenteranno il Bel Paese ai Mondiali.

“Performer Cup – Italy Pass” è un programma di Valentina Spampinato, scritto da Luigi Miliucci, Federico Moccia, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici, Nicolò Cortegiano con la collaborazione di Simone Buongiorno. La regia è di Pietro Pellizzieri. Sponsor del programma sono: Givova, Gis Design, Gesto Park e Csain.