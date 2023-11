Giochi online, quali sono i più amati dagli italiani

L’Italia è da tempo uno dei Paesi che risulta essere maggiormente attivo sulle piattaforme di gioco online: che si tratti di giochi di azione o di classici del casino, infatti, sono sempre di più i nostri connazionali che trascorrono parte del proprio tempo libero utilizzando videogame da PC o da mobile. Ma quali sono i generi e i titoli che vanno per la maggiore?

La passione degli italiani per il gioco online

Il mondo dei giochi online si è evoluto negli ultimi anni in maniera rapida, grazie anche all’introduzione di tecnologie sempre più efficaci sia dal punto di vista del gameplay che della sicurezza dei sistemi di gioco, diventando una delle maggiori realtà economiche nel Paese. I servizi offerti dagli operatori del settore abbracciano oggi una vasta gamma di opzioni in grado di appassionare e coinvolgere gli italiani, che già nel 2017 rappresentavano il secondo mercato europeo, dietro soltanto al Regno Unito.

Ma quali sono i giochi più amati dagli italiani? Ecco alcuni dei titoli più popolari e coinvolgenti, che hanno ormai catturato l’attenzione dei giocatori di tutte le età.

Fortnite

Fortnite è senza dubbio uno dei giochi online più popolari al mondo e, ovviamente, anche in Italia. Classificabile tra gli sparatutto battle royale, Fortnite ha catturato l’immaginazione dei giocatori di tutto il Paese grazie alla giusta combinazione di grafiche accattivanti, ottimi livelli di giocabilità e nuovi contenuti aggiunti costantemente. Ad avvicinare milioni di giocatori in Italia, tanto da trasformare Fortnite un vero e proprio fenomeno culturale, anche il fatto di poter giocare gratuitamente, fatta eccezione per alcune opzioni acquistabili online che tuttavia non sono fondamentali per procedere con la sessione.

Call of Duty: Warzone

Un altro titolo di sparatutto battle royale che ha guadagnato molta popolarità in Italia è Call of Duty: Warzone, un videogioco che offre un’esperienza realistica con una vasta gamma di armi, mappe dettagliate e opzioni di gioco cooperativo. La community italiana di Warzone è in costante crescita, con molti streamer e giocatori professionisti che contribuiscono con video e dirette ad alimentare l’entusiasmo per questo gioco.

FIFA e PES

Il calcio, si sa, è una delle maggiori passioni degli italiani e, di conseguenza, non possono mancare nella lista dei videogame più amati quelli legati proprio a questo sport. In particolare, giochi di calcio come FIFA ed eFootball (ex PES) continuano a essere tra i preferiti dei nostri connazionali e non solo: ogni anno, migliaia di italiani sfidano infatti amici e avversari online in partite, competizioni e tornei virtuali che ricreano l’emozione del calcio reale.

Among Us

Among Us è un gioco online di deduzione sociale che ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni. Qui, i giocatori devono collaborare tra loro per scoprire chi sono gli impostori a bordo di una navicella spaziale, in una dinamica tanto semplice quanto accattivante a livello comunicativo, che ha reso Among Us un gioco ideale per le riunioni online con amici e familiari.

Minecraft

Minecraft è un gioco di tipo sandbox che permette ai giocatori di esplorare e costruire il proprio mondo virtuale. Con una vasta fan base dedicata in Italia e community incentrate sulla creazione e condivisione delle proprie creazioni all’interno del gioco, Minecraft continua a macinare successi confermandosi come uno dei titoli più in voga degli ultimi anni.

Giochi da casino online

Tra i giochi online più utilizzati dagli italiani non possono mancare, ovviamente, quelli tipici dei casino, che nel nostro Paese rappresentano da sempre una delle categorie più apprezzate. Facilmente accessibili attraverso piattaforme desktop e mobili curate nel minimo dettaglio, slot machine, blackjack, roulette e poker online attraggono sia i giocatori occasionali che quelli più esperti, pronti a mettersi alla prova con una vasta scelta di giochi e scommesse adatti a tutti i gusti.

League of Legends

Campione di incassi a livello globale, League of Legends (LoL) è un gioco MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) che vanta una solida base di fan anche in Italia, che non vedono l’ora di cimentarsi con sfide epiche contro nemici di ogni sorta. Le competizioni e le leghe organizzate sono una delle caratteristiche che hanno reso League of Legends un gioco particolarmente popolare tra tutti coloro che amano le sfide strategiche e di squadra.

Sebbene non si tratti di una “classifica” in senso stretto, quelli citati rappresentano una fetta importante del mercato videoludico italiano online, titoli entrati a far parte delle abitudini dei gamer del nostro Paese ma anche della cultura popolare in senso più ampio, come dimostrano i tanti riferimenti presenti dal cinema ai social network. Con l’accesso sempre più diffuso a internet e l’evoluzione tecnologica in pieno divenire, non è difficile immaginare un futuro dei giochi online in Italia sempre più promettente, con nuovi titoli pronti a emergere e a catturare l’immaginazione dei giocatori.