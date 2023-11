Simona Ventura trionfa in TV tra “Ballando con le stelle”, “Che tempo che fa” e “Citofonare Rai2” al 6% di share

L’edizione corrente di “Ballando con le stelle” sta vivendo un periodo di straordinario entusiasmo grazie anche alla presenza di una concorrente in gara carismatica e molto amata dal pubblico italiano: Simona Ventura. La conduttrice televisiva di origini piemontesi – che con la caparbietà e la tenacia che da sempre la contraddistinguono sta investendo tutte le sue energie in questa nuova avventura – condivide l’avventura del dance show con il suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi, anche lui concorrente in gara: una coppia che si sfida davanti alle telecamere ma che al di là del palco continua a condividere la loro grande storia d’amore.

Con passi di danza misurati e performance che lasciano il segno, Simona sta offrendo al pubblico spettacolo puro, tanto che insieme a Wanda Nara, anche lei concorrente del programma di punta della rete ammiraglia, sono indicate come le favorite nella corsa verso la vittoria finale. Il loro impegno e la loro passione sono un inno alla determinazione e al talento, e il pubblico non può fare a meno di sostenerle.

Parallelamente, Simona sta riscuotendo successi anche fuori dalla pista da ballo. Il suo programma “Citofonare Rai2“, condotto insieme a Paola Perego – un altro volto noto in gara a “Ballando con le stelle” – sta ottenendo un ottimo riscontro. Il format, arricchito quest’anno di ulteriori trenta minuti per suggellare il successo delle passate edizioni, ha raggiunto un impressionante 6% di share. Questo è un traguardo notevole, specialmente se si considera che il programma opera con un budget relativamente modesto, a differenza di altre trasmissioni che, nonostante i budget elevati, non brillano in termini di ascolti.

In un panorama televisivo sempre più competitivo, “Citofonare Rai2” si distingue come un esempio eclatante di come la qualità del contenuto e l’autenticità dei conduttori siano la vera chiave per catturare l’attenzione del pubblico. Simona Ventura, con il suo tocco personale e la sua esperienza, conferma il suo status di icona televisiva, dimostrando che il vero budget di uno show è il cuore e la passione che si mettono in ogni episodio.

Ma non solo. Da inguaribile stacanovista, Simona ogni domenica pomeriggio, dopo l’impegno con “Citofonare Rai2”, sale sul primo aereo disponibile per Milano per partecipare al tavolo di “Che Tempo Che Fa”, il programma ‘cult’ condotto da Fabio Fazio che quest’anno sta registrando ascolti record sul canale Nove.

Mentre “Ballando con le stelle” procede a vele spiegate e “Citofonare Rai2” continua a intrattenere il pubblico ogni domenica, ciò che è certo è che Simona Ventura sta vivendo un autentico “momento d’oro”, riscuotendo meritate lodi sia in pista che sul piccolo schermo.