Age Reverse: Gianluca Mech presenta in anteprima mondiale la novità in casa Guinot-Mary Cohr

Pioggia di vip a Roma per la presentazione in anteprima mondiale di Age Reverse, una nuova apparecchiatura di ultima generazione unica al mondo per il ringiovanimento della pelle del viso, presto disponibile nei migliori centri estetici Guinot e Mary Cohr.

A far gli onori di casa, assieme a Edouard Falguières, Direttore generale mondo Guinot-Mary Cohr, ci ha pensato Gianluca Mech, divulgatore scientifico e fondatore di Tisanoreica, che ha accolto gli ospiti in una sala esclusiva del Baglioni Hotel Regina della Capitale. Oltre ad una nutrita rappresentanza di dirigenti nazionali e internazionali della Gianluca Mech SpA e Guinot Sas, numerosi i beniamini del mondo dello spettacolo intervenuti che hanno voluto provare in prima persona, sulla propria pelle, gli effetti di Age Reverse: Manuela Arcuri, Jane Alexander, Fanny Cadeo, Veronika Logan, Sergio Arcuri, Gianna Orrù e Fioretta Mari accompagnata dalla figlia Ida Elena De Razza.

“Sono davvero felice di presentare in anteprima mondiale Age Reverse” ha commentato Gianluca Mech, aggiungendo: “Un nuovissimo apparecchio ad alta tecnologia grazie al quale non solo riusciamo a cancellare i segni dell’età ma anche a rendere la pelle più giovane”.

Una novità, quella di Age Reverse, che presto sbarcherà anche in Italia grazie alla partnership tra Guinot Sas, una delle aziende di cosmetica più importanti del mondo per quanto riguarda l’estetica professionale, e Gianluca Mech SpA: collaborazione che vede l’azienda vicentina nella veste di nuovo distributore per l’Italia. Le formule dei prodotti Guinot, Mary Cohr, Masters Colors sono conservate senza parabeni, non contengono oli minerali o fenossietanolo e i principi attivi utilizzati sono derivati da piante senza OGM. Con i suoi metodi di produzione, inoltre, Guinot Sas rispetta l’ambiente e non esegue i test dei prodotti sugli animali.