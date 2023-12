Lorella Cuccarini, a 35 anni dall’uscita torna La notte vola con una nuova versione

A pochi giorni dall’annuncio della sua presenza a Sanremo 2024 in veste di co-conduttrice, Lorella Cuccarini ha in serbo un’altra sorpresa per il suo pubblico: la showgirl l’8 dicembre torna su tutte le piattaforme digitali con una versione 2.0 del brano cult La Notte Vola. La produzione del progetto è curata da ITACA.

L’uscita sarà accompagnata da un videoclip, firmato dal coreografo Emanuel Lo, che gioca sapientemente e in modo molto divertente con l’immaginario disco-dance, enfatizzando con eleganza e brio le indiscutibili doti artistiche di Lorella.

Presentata in anteprima ad Arena Suzuki con Amadeus, LA NOTTE VOLA – 35° Anniversary è la prima uscita di un più ampio progetto discografico celebrativo, contenente 13 tracce di sigle e brani storici dal sound contemporaneo, curato dai producer più in voga della scena musicale italiana. Il disco vanterà inoltre una serie di featuring illustri che verranno man mano svelati.

Il disco celebrativo è parte di un percorso che culminerà nel 2025, anno in cui si festeggeranno i 40 anni di carriera della “piu’amata dagli italiani”.

Scritta da Silvio Testi con musiche di Marco Salvatie Peppe Vessicchio, utilizzata come sigla d’apertura di Odiens, il varietà del sabato sera di Canale 5 firmato da Antonio Ricci e condotto da Lorella Cuccarini con Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno, La Notte Vola divenne in poco tempo un piccolo fenomeno, raggiungendo subito la quarta posizione nella hit parade italiana.

Una canzone che ancora oggi è un cult, e che ha ottenuto il Disco d’Oro nel 2021 per le vendite digitali. Conosciuta e amata anche dalle nuove generazioni, La Notte Vola è stato il branoprotagonista di una storica performance all’ultimo Festival di Sanremo 2023, dove Lorella ha affiancato il giovane cantautore Olly nella serata dei duetti con una versione rinnovata per l’occasione.

La Notte Vola, conosciuta e cantata ovunque, vanta inoltre di una serie di cover realizzate in varie lingue e conosciuta in tutto il mondo.