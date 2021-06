Destination Wedding Basilicata Maratea: il wedding trionfa in Lucania

Mariangela De Biase, conosciuta ai più come Donna Marì Wedding & Events Planner, ha chiamato a rassegna tante wedding planner, tutte unite dall’associazione nazionale WPI presieduta da Silvia Daniele, per scoprire gli scenari mozzafiato e assaporare i sapori di una terra meravigliosa: la Basilicata. Quartier generale è stato l’Hotel Spa Villa del Mare ad Acquafredda di Maratea che la stessa De Biase dirige con il Patron Vincenzo Guzzardi.

Le 23 wedding planner hanno trascorso 4 giorni all’insegna di un ricco programma e di incontri conoscitivi così da sviluppare una rete fitta di imprese (hair stilyst, makeup artist, stilisti degli sposi, gioiellieri maestri artigiani, etc.), relazionandosi per inserire la Basilicata come nuova Destination Wedding, eventi e Wedding Tourism.

Escursioni via terra hanno interessato Maratea e i suoi paesaggi mozzafiato dal Cristo Redentore – statua iconica del luogo – al centro storico della cittadina che ha incantato tutte le wedding. Non sono mancate le escursioni lungo la costa in barca con partenza dal porticciolo privato della struttura verso la costa nord con visita al famoso scoglio della Spigolatrice e alla piscina Venere con le sue acque limpidissime e poi ancora sulla costa sud con la visita all’isolotto di Santoianni sino ai confini con la costa calabra. E ancora momenti simbolici come il gemellaggio speciale con Matera città dei Sassi, dove Mariangela De Biase ha capitanato il gruppo e con guide esperte (Maria e Enza Minutiello) del luogo organizzato un tour davvero coinvolgente.

I sapori sono stati quelli all’insegna della tradizione e dei colori della terra prodotti in Lucania che hanno affilato il palato scoprendone provenienza e future destinazioni. I filari dei vitigni della terra del Vulture, culla dell’Aglianico, hanno accompagnato nelle sue varianti le serate organizzate dalla events creator.