“L’ultima transizione. Tra memoria e futuro”: la docuserie sul mondo post-covid

Dalla regia di Andrea Natale, Giuseppe Sciarra ed Ennio Trinelli nasce “L’ultima transizione. Tra memoria e futuro“, docuserie che racconta lo scenario socioeconomico post pandemia.

“L’ultima transizione. Tra memoria e futuro” presenta una serie di interviste girate per la maggior parte in presenza nell’arco di un anno. Sei puntate per parlare di come il covid abbia stravolto lo scenario mondiale e stia continuando a stravolgerlo tutt’ora.

La docuserie è disponibile dallo scorso dicembre sulla piattaforma WeShort. L’obiettivo è quello di indagare le conseguenze della pandemia in diversi ambiti attraverso personaggi del mondo dell’informazione, della medicina, della politica, della sociologia, della cultura e religione.

Tra i temi discussi dalla docuserie troviamo le fake news, le teorie complottiste, la green economy, la rappresentazione mediatica della donna.

Non è semplice indagare un qualcosa ancora in evoluzione. “L’ultima transizione” lo fa con lucidità, oggettività e competenza. Lo fa nel modo giusto, mettendo un punto e poi una virgola, lì dove serve, lì dove dovremmo fermarci un attimo e ragionare attivamente su questa nuovo paesaggio sul quale siamo affacciati.

“Fare questa docuserie è stato sicuramente un modo per indagare i cambiamenti epocali che stiamo vivendo sia in Italia che nel mondo. Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con persone straordinarie e approfondire tematiche come l’ecofemmimismo o la robotica che determineranno in maniera incisiva la nostra società e le nostre abitudini. Con Ennio e Giuseppe abbiamo portato avanti un lavoro di indagine e ricerca di carattere storico notevole e estremamente raffinato di cui siamo fieri e che ha un peso rilevante nel narrare i mutamenti epocali dei nostri tempi così incerti e straordinari” dichiara Andrea Natale, a cui fa eco Ennio Trinelli: “Questa docuserie è la realizzazione di un sogno. Ho sempre voluto fare un lavoro come questo dove attraverso il giornalismo cerchiamo di dare voce a quelle che sono le molte domande della gente ma anche di fare conoscere agli spettatori temi come il grande reset di cui non sanno nulla e che possono essere un’opportunità per interrogarsi ulteriormente sui tempi che stiamo vivendo”. “Ogni intervistato mi ha arricchito umanamente. La sua cultura, la sua sensibilità, il suo modo di interrogarsi sulla realtà l’ho trovato estremamente utile ai fini di un progetto come il nostro che vuole mostrare allo spettatore gli aspetti positivi di un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Ogni puntata è un coacervo di idee, pensieri, riflessioni preziose da cui poter estrapolare informazioni importanti non solo sul mondo ma su noi stessi” conclude Giuseppe Sciarra.

Guarda il trailer de “L’ultima transizione. Tra memoria e futuro”: