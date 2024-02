La “Bibbia del guadagno matematico”: ecco la nuova intuizione di Davide Lo Duca

“All’età di 21 anni, prima della laurea in Economia, mi sono reso conto di non essere soddisfatto del lavoro che avrei svolto“. Davide Lo Duca, uno dei maggiori personaggi influenti nel mondo dell’online, racconta il suo passato con uno sguardo al presente. “E’ stato mio cugino, che ha dieci anni più di me, ad aprirmi gli occhi: stessa laurea, posto in banca. Vedevo la sua vita tradizionalmente stanziale. Stabile“, confessa Lo Duca. “Tutto questo non mi soddisfaceva“.

Calabrese d’origine, Davide Lo Duca intraprende con coraggio un nuovo percorso di vita professionale. “Non avrei voluto fare la stessa vita di mio cugino così ho deciso di rischiare. Cambiare vita e lavoro“, dice ancora. Lo Duca si tuffa nel mondo dell’on line e d’estate incontra un ragazzo che lo indirizza verso questo nuovo mondo. “Nei primi quattro mesi ho generato un profitto di 12 mila euro. A due esami dalla laurea ho mollato tutto. Mi hanno sempre detto che ero un matto“, racconta. “Ho deciso di farlo perché questa mia decisione mi ha dato la possibilità di non tornare più indietro e trovare coraggio“.

Lo Duca guarda tutti i business on line. “Non sono mancate esperienze negative“, dice. “Il guadagno matematico, però, mi ha dato stabilità. Per un anno ho viaggiato ovunque: Lisbona, Tenerife, Dubai e altri posti. Conosco tanta gente e inizio a insegnare il mio metodo che ho chiamato La Bibbia del guadagno matematico con più di 200 studenti che non rischiano nemmeno un euro e generano una seconda entrata grazie a questa attività “, continua.

Oggi Lo Duca ha fondato un’Academy. “Spieghiamo anche il trading sportivo, l’arbitraggio sportivo e tante altre cose. Si tratta di un percorso base che offre la possibilità ai nostri studenti di approfondire tutte le conoscenze di questo ambito con guadagni sicuri e simatematici“, conclude.